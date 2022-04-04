В Курганской области самым комфортным городом стал не Курган

Курган по комфортности в регионе среди городов занял третье место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области Далматово признали городом с самым высоким индексом качества городской среды. Данная информация была размещена 5 апреля на сайте областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Лидером в этом списке стал город Далматово. Здесь индекс качества городской среды достиг показателя 195 баллов. Следующим по списку идет другой город на Исети — Шадринск со 185 баллами. Столица региона занимает в этом списке почетное третье место с количеством баллов 175», — указано в сообщении.

В целом по региону этот индекс поднялся с 152 баллов в 2020 году до 159 баллов в 2021-м. На этот индекс влияют доступность учреждений социальной сферы, качество общественного транспорта и дорог, доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, уровень озеленения, доля погибших в ДТП и другие показатели. По словам представителей департамента, в дальнейшем этот индекс будут повышаться за счет новых благоустроенных территорий, дорог, школ и поликлиник.

Максимальное значение индекса составляет 360 баллов. Среднее значение этого индекса по России в 2021 году составило 184 балла. Например, в Челябинской области этот показатель был равен общероссийскому.