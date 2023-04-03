Большинство россиян готовы в ближайшее время вернуться из-за границы

Больше половины граждан России, находящихся за рубежом из-за работы, готовы в ближайшее время вернуться на родину. Об этом сообщают аналитики HeadHanter и консалтинговой компании «Яков и партнеры».
«Еще большее число людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране», — передают РИА Новости материалы исследований. Аналитики ожидают, что в ближайшие два года миграционный поток изменит свое направление.
При этом отмечается, что количество соискателей, работающих в России, но готовых уехать за границу ради карьеры выросло с 47% до 58%. Но реально активно ищут такую возможность только 6% из них.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала выдавать российские паспорта за границей. Она пояснила, что в современных реалиях, из-за санкций и закрытия границ, гражданам России, постоянно проживающим за рубежом сложно следовать российскому законодательству и получать документ на родине.
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