03 апреля 2023

Французский политик Филиппо: Япония разрывает отношения с США из-за России

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Япония покупает российскую нефть сверх лимита, установленного G7, заявил Филиппо Фото:

Разрыв Японией отношений с США и покупка российской нефти говорит о том, что никто больше не хочет поддерживать политику США по изоляции России. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Япония разрывает отношения с Соединенными Штатами и покупает российскую нефть сверх лимита, установленного G7! Никто больше не хочет следовать политике США по изоляции России», — написал Филиппо в Twitter.

Страны ЕС ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на нефть из России будет меняться в зависимости это экономической ситуации в мире. Ранее сообщалось, что Япония покупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов за баррель. Такое положение дел, по мнению аналитиков, стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в конфликте с Россией, пишет RT.

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Разрыв Японией отношений с США и покупка российской нефти говорит о том, что никто больше не хочет поддерживать политику США по изоляции России. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Япония разрывает отношения с Соединенными Штатами и покупает российскую нефть сверх лимита, установленного G7! Никто больше не хочет следовать политике США по изоляции России», — написал Филиппо в Twitter. Страны ЕС ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на нефть из России будет меняться в зависимости это экономической ситуации в мире. Ранее сообщалось, что Япония покупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов за баррель. Такое положение дел, по мнению аналитиков, стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в конфликте с Россией, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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