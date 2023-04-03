Французский политик Филиппо: Япония разрывает отношения с США из-за России

04 апреля 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Япония покупает российскую нефть сверх лимита, установленного G7, заявил Филиппо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Разрыв Японией отношений с США и покупка российской нефти говорит о том, что никто больше не хочет поддерживать политику США по изоляции России. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Япония разрывает отношения с Соединенными Штатами и покупает российскую нефть сверх лимита, установленного G7! Никто больше не хочет следовать политике США по изоляции России», — написал Филиппо в Twitter. Страны ЕС ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на нефть из России будет меняться в зависимости это экономической ситуации в мире. Ранее сообщалось, что Япония покупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов за баррель. Такое положение дел, по мнению аналитиков, стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в конфликте с Россией, пишет RT.

Разрыв Японией отношений с США и покупка российской нефти говорит о том, что никто больше не хочет поддерживать политику США по изоляции России. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Япония разрывает отношения с Соединенными Штатами и покупает российскую нефть сверх лимита, установленного G7! Никто больше не хочет следовать политике США по изоляции России», — написал Филиппо в Twitter. Страны ЕС ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на нефть из России будет меняться в зависимости это экономической ситуации в мире. Ранее сообщалось, что Япония покупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов за баррель. Такое положение дел, по мнению аналитиков, стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в конфликте с Россией, пишет RT.