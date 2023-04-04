Добровольцы Донбасса нашли способ борьбы с диверсантами ВСУ, выдающих себя за российских бойцов

04 апреля 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Диверсанты ВСУ пытаются выдавать себя за российских бойцов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для борьбы с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который использует красные повязки, российские военнослужащие постоянно меняют способ и место ношения опознавательных знаков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал боец батальона Союза добровольцев Донбасса БАРС-13 «Русский мир» с позывным «Кот». «Они [диверсанты ВСУ] носят повязки нашего цвета с начала спецоперации, когда опознавательные знаки еще были белого цвета. Часто такие встречались, ходят и в нашей одежде установленного образца, но мы с этим боремся. У нас есть система паролей и конкретное обозначение по повязке. Например, левая-правая нога, правая рука-левая нога, меняем их расположение: на бедре, на икре», — рассказал «Кот» военкору URA.RU. Обстановка на краснолиманском направлении, по словам военнослужащего, продолжает оставаться стабильно напряженной. Но добровольцы настроены серьезно. «То мы движемся вперед, то маленько отходим назад дабы понести меньшие потери», — подчеркнул боец. Также «Кот» подчеркнул, что чаще всего бойцы их батальона сталкиваются именно с иностранными наемниками. Ранее военкор URA.RU выяснил, что бойцы ВСУ выдают себя за российский солдат при помощи опознавательных знаков, а именно — красных повязок. Об этом корреспонденту агентства рассказал военнослужащий с позывным «Князь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для борьбы с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который использует красные повязки, российские военнослужащие постоянно меняют способ и место ношения опознавательных знаков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал боец батальона Союза добровольцев Донбасса БАРС-13 «Русский мир» с позывным «Кот». «Они [диверсанты ВСУ] носят повязки нашего цвета с начала спецоперации, когда опознавательные знаки еще были белого цвета. Часто такие встречались, ходят и в нашей одежде установленного образца, но мы с этим боремся. У нас есть система паролей и конкретное обозначение по повязке. Например, левая-правая нога, правая рука-левая нога, меняем их расположение: на бедре, на икре», — рассказал «Кот» военкору URA.RU. Обстановка на краснолиманском направлении, по словам военнослужащего, продолжает оставаться стабильно напряженной. Но добровольцы настроены серьезно. «То мы движемся вперед, то маленько отходим назад дабы понести меньшие потери», — подчеркнул боец. Также «Кот» подчеркнул, что чаще всего бойцы их батальона сталкиваются именно с иностранными наемниками. Ранее военкор URA.RU выяснил, что бойцы ВСУ выдают себя за российский солдат при помощи опознавательных знаков, а именно — красных повязок. Об этом корреспонденту агентства рассказал военнослужащий с позывным «Князь».