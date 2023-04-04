«Почте России» разрешили онлайн-торговлю вином

04 апреля 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

С 1 ноября можно будет заказать вино через интернет Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительственная комиссия одобрила продажу винных напитков через интернет. Эксперимент планируется запустить с 1 ноября в Москве и Подмосковье. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минфином законопроекты, которые разрешают интернет-продажу вина через „Почту России“. <…> В рамках эксперимента будет разрешена онлайн-торговля российским тихим, игристым и крепленым вином на специальном сайте „Почты России“. Список производителей должен составить Минсельхоз», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы правительства страны и Минфина. В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Тем не менее после поручения президента РФ Минфин подготовил правки в законопроект, который предполагает экспериментальный проект по онлайн-продажам вина отечественного производства. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин называл такой эксперимент неуместным, передает телеканал 360. Сообщалось, что в целом в РФ выросли продажи слабоалкогольных напитков на 15,5%, сообщает «Национальная служба новостей».

Правительственная комиссия одобрила продажу винных напитков через интернет. Эксперимент планируется запустить с 1 ноября в Москве и Подмосковье. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минфином законопроекты, которые разрешают интернет-продажу вина через „Почту России“. <…> В рамках эксперимента будет разрешена онлайн-торговля российским тихим, игристым и крепленым вином на специальном сайте „Почты России“. Список производителей должен составить Минсельхоз», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы правительства страны и Минфина. В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Тем не менее после поручения президента РФ Минфин подготовил правки в законопроект, который предполагает экспериментальный проект по онлайн-продажам вина отечественного производства. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин называл такой эксперимент неуместным, передает телеканал 360. Сообщалось, что в целом в РФ выросли продажи слабоалкогольных напитков на 15,5%, сообщает «Национальная служба новостей».