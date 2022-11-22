В России впервые запустят легальную онлайн-продажу алкоголя

Экспериментальный проект по онлайн-продажам вина отечественного производства планируют запустить в Москве в ноябре 2023 года. Об этом говорится в соответстующем законопроекте правительства РФ.
«Эксперимент по онлайн-продаже напитков через сайт „Почты России“ поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя», — сообщил представитель Минфина РФ «Известиям». Уточняется, что эксперимент стартует 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026-го.
Для подтверждения возраста граждане будут должны предъявить курьеру, доставившему заказ, свой паспорт, либо воспользоваться Единой системой идентификации, применяемой на Госуслугах. Эксперимент позволит правительству оценить, как работают механизмы онлайн-продажи.
Ранее URA.RU рассказало, что в Екатеринбурге к концу года появятся автоматы по продаже вина. Совершить покупку можно будет через приложение, для подтверждения возраста загрузив скан документа, удостоверяющего личность.
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Экспериментальный проект по онлайн-продажам вина отечественного производства планируют запустить в Москве в ноябре 2023 года. Об этом говорится в соответстующем законопроекте правительства РФ. «Эксперимент по онлайн-продаже напитков через сайт „Почты России“ поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя», — сообщил представитель Минфина РФ «Известиям». Уточняется, что эксперимент стартует 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026-го. Для подтверждения возраста граждане будут должны предъявить курьеру, доставившему заказ, свой паспорт, либо воспользоваться Единой системой идентификации, применяемой на Госуслугах. Эксперимент позволит правительству оценить, как работают механизмы онлайн-продажи. Ранее URA.RU рассказало, что в Екатеринбурге к концу года появятся автоматы по продаже вина. Совершить покупку можно будет через приложение, для подтверждения возраста загрузив скан документа, удостоверяющего личность.