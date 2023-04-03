03 апреля 2023

На челябинском озере спасли 16 рыбаков, которые вышли на тонкий лед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки вышли на тонкий пористый лед озера, подвергнув себя опасности Фото:

В Челябинской области 3 апреля на озере Смолино спасли рыбака, который провалился под лед, и еще 15 эвакуировали на берег. Об этом сообщило управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) в социальных сетях.

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах 3 апреля спасли рыбака, который провалился под лед озера Смолино. Его и еще 15 рыбаков, которые вышли на лед и не смогли вернуться к берегу, эвакуировали на берег», — сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 3 апреля в Озерске в озере Иртяш утонул рыбак, провалившись под лед. Спасатели вытащили мужчину на берег, но он уже был мертв.

Спасатели эвакуировали рыбаков на аэролодке
Спасатели эвакуировали рыбаков на аэролодке
Фото:

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В Челябинской области 3 апреля на озере Смолино спасли рыбака, который провалился под лед, и еще 15 эвакуировали на берег. Об этом сообщило управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) в социальных сетях. «Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах 3 апреля спасли рыбака, который провалился под лед озера Смолино. Его и еще 15 рыбаков, которые вышли на лед и не смогли вернуться к берегу, эвакуировали на берег», — сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что 3 апреля в Озерске в озере Иртяш утонул рыбак, провалившись под лед. Спасатели вытащили мужчину на берег, но он уже был мертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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