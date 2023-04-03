В Пермском крае военного поймали пьяным за рулем автомобиля

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был военнослужащий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На пермской дороге поймали военнослужащего, который ехал за рулем автомобиля, не имея водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда.

«Январской ночью военнослужащий ехал за рулем автомобиля по дороге Кудымкар-Гайны. На автомобиле не было номерных знаков, а когда его остановил сотрудник ДПС, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, у него не было водительского удостоверения», — сообщили в суде.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.