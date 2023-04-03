03 апреля 2023

В Пермском крае военного поймали пьяным за рулем автомобиля

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Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был военнослужащий Фото:

На пермской дороге поймали военнослужащего, который ехал за рулем автомобиля, не имея водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда.

«Январской ночью военнослужащий ехал за рулем автомобиля по дороге Кудымкар-Гайны. На автомобиле не было номерных знаков, а когда его остановил сотрудник ДПС, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, у него не было водительского удостоверения», — сообщили в суде.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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На пермской дороге поймали военнослужащего, который ехал за рулем автомобиля, не имея водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда. «Январской ночью военнослужащий ехал за рулем автомобиля по дороге Кудымкар-Гайны. На автомобиле не было номерных знаков, а когда его остановил сотрудник ДПС, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, у него не было водительского удостоверения», — сообщили в суде. В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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