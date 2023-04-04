При взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский, пострадали 40 человек

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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
После подрыва в кафе Питера в больнице остаются 25 человек, всего пострадавших 40 человек Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

После взрыва в кафе Санкт-Петербурга при котором погиб военкор Владлен Татарский, за медпомощью обратились 40 человек. В больнице по-прежнему остается 25 человек. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава России.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава. В больницах Санкт-Петербурга по-прежнему остаются на лечении 25 человек.

В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел взрыв в кафе, где Владлен Татарский (настоящее имя, Максим Фомин — прим. URA.RU) проводил творческий вечер, сообщает «Дни.ру». В ходе мероприятия военкору вручили статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Спустя время она взорвалась и Татарский погиб. Подозреваемая в покушении была задержана, ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова. Военкор был награжден посмертно орденом Мужества, сообщает «Национальная служба новостей».

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После взрыва в кафе Санкт-Петербурга при котором погиб военкор Владлен Татарский, за медпомощью обратились 40 человек. В больнице по-прежнему остается 25 человек. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава России. «По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава. В больницах Санкт-Петербурга по-прежнему остаются на лечении 25 человек. В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел взрыв в кафе, где Владлен Татарский (настоящее имя, Максим Фомин — прим. URA.RU) проводил творческий вечер, сообщает «Дни.ру». В ходе мероприятия военкору вручили статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Спустя время она взорвалась и Татарский погиб. Подозреваемая в покушении была задержана, ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова. Военкор был награжден посмертно орденом Мужества, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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