При взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский, пострадали 40 человек

04 апреля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

После подрыва в кафе Питера в больнице остаются 25 человек, всего пострадавших 40 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский После взрыва в кафе Санкт-Петербурга при котором погиб военкор Владлен Татарский, за медпомощью обратились 40 человек. В больнице по-прежнему остается 25 человек. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава России. «По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава. В больницах Санкт-Петербурга по-прежнему остаются на лечении 25 человек. В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел взрыв в кафе, где Владлен Татарский (настоящее имя, Максим Фомин — прим. URA.RU) проводил творческий вечер, сообщает «Дни.ру». В ходе мероприятия военкору вручили статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Спустя время она взорвалась и Татарский погиб. Подозреваемая в покушении была задержана, ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова. Военкор был награжден посмертно орденом Мужества, сообщает «Национальная служба новостей».

После взрыва в кафе Санкт-Петербурга при котором погиб военкор Владлен Татарский, за медпомощью обратились 40 человек. В больнице по-прежнему остается 25 человек. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава России. «По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава. В больницах Санкт-Петербурга по-прежнему остаются на лечении 25 человек. В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел взрыв в кафе, где Владлен Татарский (настоящее имя, Максим Фомин — прим. URA.RU) проводил творческий вечер, сообщает «Дни.ру». В ходе мероприятия военкору вручили статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Спустя время она взорвалась и Татарский погиб. Подозреваемая в покушении была задержана, ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова. Военкор был награжден посмертно орденом Мужества, сообщает «Национальная служба новостей».