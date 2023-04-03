03 апреля 2023

В пермской глубинке объявлен конкурс на должность мэра

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Кандидаты на пост главы округа могут подать заявки до середины мая Фото:

В Чернушинском городском округе объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Информация об этом размещена в telegram-канале «На местах».

«Заявки от кандидатов на должность главы округа будут приниматься с 12 апреля по 15 мая. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 24 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что местные депутаты приняли отставку мэра Чернушинского городского округа, занимавшего этот пост с 2007 года. По данным источников в политэлитах региона, на кресло главы округа претендует местный прокурор.

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В Чернушинском городском округе объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Информация об этом размещена в telegram-канале «На местах». «Заявки от кандидатов на должность главы округа будут приниматься с 12 апреля по 15 мая. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 24 мая 2023 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что местные депутаты приняли отставку мэра Чернушинского городского округа, занимавшего этот пост с 2007 года. По данным источников в политэлитах региона, на кресло главы округа претендует местный прокурор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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