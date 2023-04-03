В пермской глубинке объявлен конкурс на должность мэра

Кандидаты на пост главы округа могут подать заявки до середины мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чернушинском городском округе объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Информация об этом размещена в telegram-канале «На местах».

«Заявки от кандидатов на должность главы округа будут приниматься с 12 апреля по 15 мая. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 24 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что местные депутаты приняли отставку мэра Чернушинского городского округа, занимавшего этот пост с 2007 года. По данным источников в политэлитах региона, на кресло главы округа претендует местный прокурор.