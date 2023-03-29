В Пермском крае депутаты приняли отставку мэра Чернушки

30 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чернушинском городском округе депутаты местной думы приняли отставку главы администрации Михаила Шестакова. Об этом сообщается в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. «На заседании думы Чернушинского городского округа депутаты приняли отставку главы округа Михаила Шестакова. Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет его заместитель Елена Омелина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что занимавший с 2007 года должность главы Чернушинского городского округа Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент это четвертая отставка в пермских муниципалитетах с начала 2023 года. Основным претендентом на освободившийся пост является местный прокурор Артем Трушков.

В Чернушинском городском округе депутаты местной думы приняли отставку главы администрации Михаила Шестакова. Об этом сообщается в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. «На заседании думы Чернушинского городского округа депутаты приняли отставку главы округа Михаила Шестакова. Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет его заместитель Елена Омелина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что занимавший с 2007 года должность главы Чернушинского городского округа Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент это четвертая отставка в пермских муниципалитетах с начала 2023 года. Основным претендентом на освободившийся пост является местный прокурор Артем Трушков.