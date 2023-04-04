Курганскому экс-силовику отказали в льготной пенсии за службу в Чечне

Курганский суд отказал бывшему полицейскому в иске о льготах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему полицейскому отдела полиции «Шумихинский» (Курганская область) отказали в перерасчете пенсионного стажа по льготному исчислению за время службы в Чеченской республике. Данные появились на сайте областного суда.

«В удовлетворении исковых требований К. <…> засчитать в расчет выслуги лет для назначения пенсии службу на территории Республики Чечня <….> в исчислении один месяц службы за три месяца отказать», — говорится в материалах дела.

Бывший конвоир шумихинского отдела полиции обратился в суд после выхода на пенсию. Он считал, что ему были должны засчитать льготный стаж для начисления пенсии за службу в Чечне с июля 2001 года по март 2003 года.

Суд первой инстанции удовлетворил требования экс-полицейского. Однако в апелляционном заседании было решено, что факт участия курганца в боевых действиях в указанный период не установлен. Из-за отсутствия доказательств, что истец принимал непосредственное участие в военном конфликте, решение о начислении льготной пенсии отменили.

Ранее URA.RU сообщало, что шадринец добился перерасчета пенсионного стажа. Суд заставил пересчитать стаж в льготном порядке, что помогло экс-полицейскому получить пенсию.