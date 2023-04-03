В поселении ХМАО ввели карантин из-за бешенства животных

В зону карантина из-за бешенства животных попал участок радиусом 2,5 км Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселении Селиярово Ханты-Мансийского района введен карантин из-за бешенства животных. Об этом URA.RU сообщили в природнадзоре ХМАО.

«В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство, на этот раз в селе Селиярово. Распоряжением правительства ХМАО установлен карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский муниципальный район, село Селиярово, улица Придорожная, дом 13». — сообщили в ведомстве.

Помимо самого дома, где обнаружен источник возбудителя, также в зону карантина попадает участок радиусом 2,5 километра. Действие распоряжения распространяется до принятия решения об отмене карантина по бешенству.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ветеринары обнаружили очаг вируса бешенства. Специалисты выявили вирус бешенства у домашней собаки в городе Нягань.