03 апреля 2023

В поселении ХМАО ввели карантин из-за бешенства животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
В зону карантина из-за бешенства животных попал участок радиусом 2,5 км Фото:

В поселении Селиярово Ханты-Мансийского района введен карантин из-за бешенства животных. Об этом URA.RU сообщили в природнадзоре ХМАО.

«В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство, на этот раз в селе Селиярово. Распоряжением правительства ХМАО установлен карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский муниципальный район, село Селиярово, улица Придорожная, дом 13». — сообщили в ведомстве.

Помимо самого дома, где обнаружен источник возбудителя, также в зону карантина попадает участок радиусом 2,5 километра. Действие распоряжения распространяется до принятия решения об отмене карантина по бешенству.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ветеринары обнаружили очаг вируса бешенства. Специалисты выявили вирус бешенства у домашней собаки в городе Нягань.

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В поселении Селиярово Ханты-Мансийского района введен карантин из-за бешенства животных. Об этом URA.RU сообщили в природнадзоре ХМАО. «В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство, на этот раз в селе Селиярово. Распоряжением правительства ХМАО установлен карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский муниципальный район, село Селиярово, улица Придорожная, дом 13». — сообщили в ведомстве. Помимо самого дома, где обнаружен источник возбудителя, также в зону карантина попадает участок радиусом 2,5 километра. Действие распоряжения распространяется до принятия решения об отмене карантина по бешенству. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ветеринары обнаружили очаг вируса бешенства. Специалисты выявили вирус бешенства у домашней собаки в городе Нягань.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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