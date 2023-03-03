03 марта 2023

В ХМАО ветеринары обнаружили очаг вируса бешенства

В Нягани ветеринары обнаружили вирус бешенства у домашней собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, бездомные животные, злая собака
В Нягани ветеринары обнаружили вирус бешенства у собаки (фото из архива) Фото:

В Нягани (ХМАО) специалисты по животным выявили вирус бешенства у домашней собаки. Об этом сообщают работники городского филиала ветеринарного центра.

«На территории переулка Садового [в Нягани] было выявлено домашнее животное (собака) с подозрением на инфицирование вирусом бешенства. 03 марта получены результаты лабораторных испытаний патологического материала от домашнего животного (собака), где был выявлен вирус бешенства», — сообщается в группе «Филиал БУ „Ветеринарный центр“ в г. Нягани» в социальной сети «ВКонтакте».

Ветеринарной службой ХМАО разработан план мероприятий по ликвидации очага эпизоотии бешенства. Ветврачи Нягани проведут поквартирный обход владельцев животных для выявления подозрительных симптомов у собак. Животным, не проходившим вакцинацию против бешенства или с вакцинации которых прошло больше полугода, требуется сделать прививку от заболевания.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани обнаружили зараженную бешенством лису. Жителей просят пройти обследование в случаях укусов животных.

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В Нягани (ХМАО) специалисты по животным выявили вирус бешенства у домашней собаки. Об этом сообщают работники городского филиала ветеринарного центра. «На территории переулка Садового [в Нягани] было выявлено домашнее животное (собака) с подозрением на инфицирование вирусом бешенства. 03 марта получены результаты лабораторных испытаний патологического материала от домашнего животного (собака), где был выявлен вирус бешенства», — сообщается в группе «Филиал БУ „Ветеринарный центр“ в г. Нягани» в социальной сети «ВКонтакте». Ветеринарной службой ХМАО разработан план мероприятий по ликвидации очага эпизоотии бешенства. Ветврачи Нягани проведут поквартирный обход владельцев животных для выявления подозрительных симптомов у собак. Животным, не проходившим вакцинацию против бешенства или с вакцинации которых прошло больше полугода, требуется сделать прививку от заболевания. Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани обнаружили зараженную бешенством лису. Жителей просят пройти обследование в случаях укусов животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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