В ХМАО ветеринары обнаружили очаг вируса бешенства

В Нягани ветеринары обнаружили вирус бешенства у домашней собаки

В Нягани ветеринары обнаружили вирус бешенства у собаки (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нягани (ХМАО) специалисты по животным выявили вирус бешенства у домашней собаки. Об этом сообщают работники городского филиала ветеринарного центра.

«На территории переулка Садового [в Нягани] было выявлено домашнее животное (собака) с подозрением на инфицирование вирусом бешенства. 03 марта получены результаты лабораторных испытаний патологического материала от домашнего животного (собака), где был выявлен вирус бешенства», — сообщается в группе «Филиал БУ „Ветеринарный центр“ в г. Нягани» в социальной сети «ВКонтакте».

Ветеринарной службой ХМАО разработан план мероприятий по ликвидации очага эпизоотии бешенства. Ветврачи Нягани проведут поквартирный обход владельцев животных для выявления подозрительных симптомов у собак. Животным, не проходившим вакцинацию против бешенства или с вакцинации которых прошло больше полугода, требуется сделать прививку от заболевания.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани обнаружили зараженную бешенством лису. Жителей просят пройти обследование в случаях укусов животных.