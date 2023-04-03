Свердловские силовики начали проверку из-за нападения стаи собак на детей

Прокуратура Свердловской области начала проверку из-за инцидента в Карпинске (Свердловская область), где двоих подростков покусала стая бездомных собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Карпинске прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о нападении собак на подростков», — сообщили в прокуратуре. Там отметили, что инцидент произошел в конце марта.
Стая бездомных собак напала на двоих 14-летних подростков, когда те гуляли по улице. Дети с укусами предплечья и голени были доставлены к врачу. Прокуратура проверит, при каких обстоятельствах собаки напали на детей и работают ли в Карпинске сотрудники, отлавливающие бездомных животных.
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