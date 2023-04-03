Александр Моор рассказал о тех, кто спасает тюменскую экономику

В Тюменской области вырос индекс промышленного производства

Александр Моор отчитался о росте промышленного производства в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области за год показал рост на 2,9% и составил 102,9%, а самыми быстрорастущими сферами стали производство компьютеров и оптики, а также машин. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Несмотря на внешнее давление региональный индекс промышленного производства вернулся в „зеленую зону“. За первые два месяца 2023 года этот показатель вырос на 2,9% к уровню января-февраля 2022 года. В 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% машин и оборудования», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.

Также наибольший вклад в экономику области внесли предприятия по производству лекарств и обрабатывающие производства. Их рост — 44,5% и 6,8% соответственно. В целом же ИПП региона достиг уровня в 102,9%.