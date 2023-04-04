NYT: бюджет США на помощь Украине исчерпается к сентябрю

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США исчерпает свой бюджет помощи Украине к сентябрю, пишут журналисты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бюджет США для помощи Украине в борьбе с Россией будет исчерпан к сентябрю этого года. Об этом пишут авторы The New York Times.

«Бюджет США, направленный на военную помощь Киеву, как ожидается, будет исчерпан примерно к сентябрю», — пишут авторы материала Эндрю Крамер и Маурисио Лима. Они, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Пентагона Клиффа Купчана, уточняют, что партия артиллерийских снарядов и ракет для Украины — это последняя попытка.

Журналисты также ссылаются на слова аналитика и председателя Евразийской группы, где тот рассуждает о том, что Украина должна показать свой потенциал в ходе предстоящего наступления. «Должна рассматриваться как страна, получившая значительную территорию», — подчеркнул Купчан.

США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев быстро растрачивает артиллерийские боеприпасы, опережая их западное производство. Бывший высокопоставленный офицер британской военной разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм прогнозировал, что США бросят Украину.

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Бюджет США для помощи Украине в борьбе с Россией будет исчерпан к сентябрю этого года. Об этом пишут авторы The New York Times. «Бюджет США, направленный на военную помощь Киеву, как ожидается, будет исчерпан примерно к сентябрю», — пишут авторы материала Эндрю Крамер и Маурисио Лима. Они, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Пентагона Клиффа Купчана, уточняют, что партия артиллерийских снарядов и ракет для Украины — это последняя попытка. Журналисты также ссылаются на слова аналитика и председателя Евразийской группы, где тот рассуждает о том, что Украина должна показать свой потенциал в ходе предстоящего наступления. «Должна рассматриваться как страна, получившая значительную территорию», — подчеркнул Купчан. США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев быстро растрачивает артиллерийские боеприпасы, опережая их западное производство. Бывший высокопоставленный офицер британской военной разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм прогнозировал, что США бросят Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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