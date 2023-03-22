Столтенберг: страны НАТО не успевают производить снаряды для ВСУ

22 марта 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Украина в боях с ВС РФ использует до 7 тысяч артиллерийских снарядов в день, подчеркнул Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в борьбе с Россией использует от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Тем самым Киев опережает западное производство этих самых боеприпасов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «В настоящее время бои проходят настолько интенсивно, что Украина использует от 4000 до 7000 единиц артиллерийских снарядов в день», — рассказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит британская газета The Guardian. Он подчеркнул, что уровень расходов боеприпасов со стороны Киева заметно превышает уровень производства со стороны Запада. США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Украине после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес может получить место генсека НАТО вместо Столтенберга, если его страна увеличит военные поставки для Украины. Страны альянса подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов, передает телеканал 360. Также генсек Североатлантического альянса призвал страны блока быстрее наращивать свои военные бюджеты, пишет RT.

Украина в борьбе с Россией использует от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Тем самым Киев опережает западное производство этих самых боеприпасов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «В настоящее время бои проходят настолько интенсивно, что Украина использует от 4000 до 7000 единиц артиллерийских снарядов в день», — рассказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит британская газета The Guardian. Он подчеркнул, что уровень расходов боеприпасов со стороны Киева заметно превышает уровень производства со стороны Запада. США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Украине после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес может получить место генсека НАТО вместо Столтенберга, если его страна увеличит военные поставки для Украины. Страны альянса подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов, передает телеканал 360. Также генсек Североатлантического альянса призвал страны блока быстрее наращивать свои военные бюджеты, пишет RT.