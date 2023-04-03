03 апреля 2023

Свердловские чиновники развеют стереотипы об Уралмаше

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Перформанс "TOWER_1929: HUSKY TUNES EXPERIENCE" на Белой Башне. Екатеринбург, конструктивизм, белая башня, улица донбасская, мкр уралмаш
Уралмаш славится больше конструктивизмом и трудовой доблестью, считает Юрий Патанин Фото:

Чиновники Свердловской области займутся развеиванием стереотипов о криминале на Уралмаше для привлечения туристов. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин.

«Прочитал, что Уралмаш славится криминальным прошлым, нужно развеять у людей стереотипы, тут больше про конструктивизм и про трудовую доблесть. Как там люди трудились, тяжелые машиностроения поднимали», — заявил Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС.

По словам автора проекта «Почтовый туризм» Виктора Боброва, Уралмаш — известный район среди россиян и за рубежом, а часто ли туда приезжают туристы — вопрос. «Район абсолютно такой же по криминалу, не хуже и не лучше, чем остальные районы Екатеринбурга. Его можно отметить по своей трудовой доблести, что Уралмаш для страны сделал, сколько там сотен тысяч людей работало, сколько туда было эвакуировано в военное время людей и как много было произведено техники», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что команда парка Маяковского займется развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге. Поддержка парка будет осуществляться не только из бюджета города, но и со стороны партнеров.

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Чиновники Свердловской области займутся развеиванием стереотипов о криминале на Уралмаше для привлечения туристов. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин. «Прочитал, что Уралмаш славится криминальным прошлым, нужно развеять у людей стереотипы, тут больше про конструктивизм и про трудовую доблесть. Как там люди трудились, тяжелые машиностроения поднимали», — заявил Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. По словам автора проекта «Почтовый туризм» Виктора Боброва, Уралмаш — известный район среди россиян и за рубежом, а часто ли туда приезжают туристы — вопрос. «Район абсолютно такой же по криминалу, не хуже и не лучше, чем остальные районы Екатеринбурга. Его можно отметить по своей трудовой доблести, что Уралмаш для страны сделал, сколько там сотен тысяч людей работало, сколько туда было эвакуировано в военное время людей и как много было произведено техники», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что команда парка Маяковского займется развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге. Поддержка парка будет осуществляться не только из бюджета города, но и со стороны партнеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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