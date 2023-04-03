Свердловские чиновники развеют стереотипы об Уралмаше

04 апреля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Уралмаш славится больше конструктивизмом и трудовой доблестью, считает Юрий Патанин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чиновники Свердловской области займутся развеиванием стереотипов о криминале на Уралмаше для привлечения туристов. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин. «Прочитал, что Уралмаш славится криминальным прошлым, нужно развеять у людей стереотипы, тут больше про конструктивизм и про трудовую доблесть. Как там люди трудились, тяжелые машиностроения поднимали», — заявил Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. По словам автора проекта «Почтовый туризм» Виктора Боброва, Уралмаш — известный район среди россиян и за рубежом, а часто ли туда приезжают туристы — вопрос. «Район абсолютно такой же по криминалу, не хуже и не лучше, чем остальные районы Екатеринбурга. Его можно отметить по своей трудовой доблести, что Уралмаш для страны сделал, сколько там сотен тысяч людей работало, сколько туда было эвакуировано в военное время людей и как много было произведено техники», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что команда парка Маяковского займется развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге. Поддержка парка будет осуществляться не только из бюджета города, но и со стороны партнеров.

Чиновники Свердловской области займутся развеиванием стереотипов о криминале на Уралмаше для привлечения туристов. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин. «Прочитал, что Уралмаш славится криминальным прошлым, нужно развеять у людей стереотипы, тут больше про конструктивизм и про трудовую доблесть. Как там люди трудились, тяжелые машиностроения поднимали», — заявил Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. По словам автора проекта «Почтовый туризм» Виктора Боброва, Уралмаш — известный район среди россиян и за рубежом, а часто ли туда приезжают туристы — вопрос. «Район абсолютно такой же по криминалу, не хуже и не лучше, чем остальные районы Екатеринбурга. Его можно отметить по своей трудовой доблести, что Уралмаш для страны сделал, сколько там сотен тысяч людей работало, сколько туда было эвакуировано в военное время людей и как много было произведено техники», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что команда парка Маяковского займется развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге. Поддержка парка будет осуществляться не только из бюджета города, но и со стороны партнеров.