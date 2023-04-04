Китай заявил о готовности обсудить ситуацию на Украине с Евросоюзом

04 апреля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Китай готов к диалогу с ЕС по разрешению конфликта на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай готов обсудить с Евросоюзом вопрос по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта», — сообщила Мао Нин в ходе брифинга. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что КНР продолжает поддерживать процесс мирного урегулирования конфликта и выразила надежду, что ЕС предпримет шаги для этого. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Запад отказаться от введения санкций против РФ, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев делает все, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.

Китай готов обсудить с Евросоюзом вопрос по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта», — сообщила Мао Нин в ходе брифинга. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что КНР продолжает поддерживать процесс мирного урегулирования конфликта и выразила надежду, что ЕС предпримет шаги для этого. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Запад отказаться от введения санкций против РФ, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев делает все, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.