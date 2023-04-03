Лавров: Киев предпринимает все усилия для затягивания конфликта 04 апреля 2023 в 02:48 Размер текста - 17 + Лавров обвинил Киев в затягивании конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев совместно с Западом затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий», — рассказал Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты», прокомментировав положения мирного плана Китая по Украине. Глава МИДа отметил, что сотрудничество Пекина и России направлено на сбалансированное развитие международной системы. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные причины затягивания спецоперации РФ. По его словам, передача оружия ВСУ и ослабление санкций стали ключевыми факторами в продолжении конфликта. Киев совместно с Западом затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий», — рассказал Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты», прокомментировав положения мирного плана Китая по Украине. Глава МИДа отметил, что сотрудничество Пекина и России направлено на сбалансированное развитие международной системы. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные причины затягивания спецоперации РФ. По его словам, передача оружия ВСУ и ослабление санкций стали ключевыми факторами в продолжении конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям