Киев совместно с Западом затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий», — рассказал Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты», прокомментировав положения мирного плана Китая по Украине. Глава МИДа отметил, что сотрудничество Пекина и России направлено на сбалансированное развитие международной системы.
Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные причины затягивания спецоперации РФ. По его словам, передача оружия ВСУ и ослабление санкций стали ключевыми факторами в продолжении конфликта.
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