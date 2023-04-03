03 апреля 2023

Лавров: Киев предпринимает все усилия для затягивания конфликта

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров обвинил Киев в затягивании конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев совместно с Западом затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий», — рассказал Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты», прокомментировав положения мирного плана Китая по Украине. Глава МИДа отметил, что сотрудничество Пекина и России направлено на сбалансированное развитие международной системы.

Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные причины затягивания спецоперации РФ. По его словам, передача оружия ВСУ и ослабление санкций стали ключевыми факторами в продолжении конфликта.

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Киев совместно с Западом затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий», — рассказал Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты», прокомментировав положения мирного плана Китая по Украине. Глава МИДа отметил, что сотрудничество Пекина и России направлено на сбалансированное развитие международной системы. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные причины затягивания спецоперации РФ. По его словам, передача оружия ВСУ и ослабление санкций стали ключевыми факторами в продолжении конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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