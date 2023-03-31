Си Цзиньпин призвал отказаться от санкций ради разрешения конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом призвал отказаться от введения санкций, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает МИД КНР.
«Нужно исключить блоковое противостояние, отказаться от политики введения экстремальных санкций. Надеемся, что заинтересованные стороны при помощи диалога выстроят устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе», — передает слова Си Цзиньпина издание AFP News.
По словам председателя, Китай изначально придерживался четкой позиции по украинскому конфликту. Си Цзиньпин призывал к переговорам и политическому урегулированию.
Ранее, как сообщал президент России Владимир Путин, во время личной встречи председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине. По словам президента, с председателем были обсуждены отношения двух стран, основной акцент был сделан на экономику.
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом призвал отказаться от введения санкций, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает МИД КНР. «Нужно исключить блоковое противостояние, отказаться от политики введения экстремальных санкций. Надеемся, что заинтересованные стороны при помощи диалога выстроят устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе», — передает слова Си Цзиньпина издание AFP News. По словам председателя, Китай изначально придерживался четкой позиции по украинскому конфликту. Си Цзиньпин призывал к переговорам и политическому урегулированию. Ранее, как сообщал президент России Владимир Путин, во время личной встречи председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине. По словам президента, с председателем были обсуждены отношения двух стран, основной акцент был сделан на экономику.