В Кургане проведут ревизию участков под застройку, которым угрожает паводок

В Кургане составят новую карту затопляемых паводком участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти проведут мониторинг участков под застройку, попадающих в зону затопления в границах областного центра. На эти цели предусмотрено свыше одного миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядная организация должна составить новые карты потенциальных мест затопления в Кургане. Специалисты подготовят пакет документов для Федерального агентства водных ресурсов по корректировке зон паводка. «По итогу работы предусмотрена ревизия генерального плана Кургана с учетом перспективной застройки. Заказчиком мониторинга выступил областной департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов», — указано в технической документации тендера.

Подрядчик определится после завершения аукциона в середине апреля. Мониторинг затопляемых участков проведут в два этапа, соответственно в 2023—2024 годах. Предыдущую ревизию зон затопления в Кургане проводило ООО «Южно-Уральский научно-исследовательский и проектный институт водного хозяйства» из Челябинска.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана рядом с набережной Тобола снесут около 40 домов ради строительства многоэтажек. Общая площадь комплексной застройки составит более 39 тысяч квадратных метров.