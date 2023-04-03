В Кургане ради многоэтажек снесут десятки домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана рядом с набережной снесут около 40 домов ради строительства многоэтажек. Общая площадь комплексной застройки составляет более 39 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Постановление главы города Кургана. О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Кирова, Климова, Томина, Набережная. <…> Реализовать комплексное развитие территории площадью 39 080 квадратных метров в течение семи лет», — говорится в документе. В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции входит 35 домов и одна водная станция.

Согласно постановлению, на территории планируется среднеэтажная жилая застройка до восьми этажей и высотная жилая застройка до 25 этажей. Максимальное количество этажей зданий и строений магазинов и общепитов — три этажа.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане затормозился проект застройки, который лоббировала мэрия. Инсайдеры сообщали, что застройщики не спешат покупать земельные участки из-за больших затрат. Бизнесмены не хотят заниматься сносом ветхого жилья и расселением жильцов. Также сообщалось, что власти Кургана придумали, как привлечь федеральных застройщиков. Источники из сферы бизнеса отмечали, что для этого чиновники выставляет на продажу большие земельные участки под застройку, отсеивая мелких предпринимателей. Сейчас в Кургане под комплексную жилую застройку на торги выставлено десять земельных участков.

В Кургане снесут около 40 домов ради комплексной застройки Скрин: администрация города Кургана