Глава полиции Екатеринбурга дал высокую должность своему другу

Бывший подчиненный и друг главы УМВД по Екатеринбургу Максима Метелицы Александр Банников назначен начальником отдела полиции №2 в Екатеринбурге. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.
«Александр Банников еще несколько недель назад должен был стать начальником ОП №2, а сейчас наконец получил долгожданную должность», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Банников давно знаком с Метелицей, и между силовиками сложились дружеские отношения. Новый начальник ОП №2 был заместителем Метелицы во время его службы в Новоуральске.
URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию и охарактеризовал назначенного силовика как профессионал сыскного дела, который много лет посвятил оперативной работе. Полковник Горелых пожелал Банникову успехов на новом месте службы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.