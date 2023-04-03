03 апреля 2023

Глава полиции Екатеринбурга дал высокую должность своему другу

Начальником отдела полиции №2 в Екатеринбурге стал подполковник Банников
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Александр Банников назначен на должность главы ОП №2 Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший подчиненный и друг главы УМВД по Екатеринбургу Максима Метелицы Александр Банников назначен начальником отдела полиции №2 в Екатеринбурге. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Александр Банников еще несколько недель назад должен был стать начальником ОП №2, а сейчас наконец получил долгожданную должность», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Банников давно знаком с Метелицей, и между силовиками сложились дружеские отношения. Новый начальник ОП №2 был заместителем Метелицы во время его службы в Новоуральске.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию и охарактеризовал назначенного силовика как профессионал сыскного дела, который много лет посвятил оперативной работе. Полковник Горелых пожелал Банникову успехов на новом месте службы.

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Бывший подчиненный и друг главы УМВД по Екатеринбургу Максима Метелицы Александр Банников назначен начальником отдела полиции №2 в Екатеринбурге. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Александр Банников еще несколько недель назад должен был стать начальником ОП №2, а сейчас наконец получил долгожданную должность», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Банников давно знаком с Метелицей, и между силовиками сложились дружеские отношения. Новый начальник ОП №2 был заместителем Метелицы во время его службы в Новоуральске. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию и охарактеризовал назначенного силовика как профессионал сыскного дела, который много лет посвятил оперативной работе. Полковник Горелых пожелал Банникову успехов на новом месте службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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