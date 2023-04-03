03 апреля 2023

В Челябинской области выпадет снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, ворота, буран, метель, погода, непогода, городской пейзаж, снегопад, климат, автотранспорт, улица лесопарковая
В Челябинск ненадолго вернется зима Фото:

В Челябинскую область 6 и 7 апреля вернутся холод и снег. Об этом предупредил региональный гидрометеоцентр.

«В четверг, 6 апреля, при дневной температуре в 10-15 градусов выше нуля начнутся дожди. В ночь на 7 апреля столбик термометра упадет до 2-7 градусов ниже нуля. Дожди перейдут в снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В пятницу днем непривычно-теплая погода на Южный Урал не вернется. Температура будет держаться чуть выше нулевой отметки. Дожди прекратятся, но ожидается сильный ветер — до 15 метров в секунду.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинскую область 6 и 7 апреля вернутся холод и снег. Об этом предупредил региональный гидрометеоцентр. «В четверг, 6 апреля, при дневной температуре в 10-15 градусов выше нуля начнутся дожди. В ночь на 7 апреля столбик термометра упадет до 2-7 градусов ниже нуля. Дожди перейдут в снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В пятницу днем непривычно-теплая погода на Южный Урал не вернется. Температура будет держаться чуть выше нулевой отметки. Дожди прекратятся, но ожидается сильный ветер — до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...