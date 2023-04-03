В Челябинск ненадолго вернется зима
В Челябинскую область 6 и 7 апреля вернутся холод и снег. Об этом предупредил региональный гидрометеоцентр.
«В четверг, 6 апреля, при дневной температуре в 10-15 градусов выше нуля начнутся дожди. В ночь на 7 апреля столбик термометра упадет до 2-7 градусов ниже нуля. Дожди перейдут в снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
В пятницу днем непривычно-теплая погода на Южный Урал не вернется. Температура будет держаться чуть выше нулевой отметки. Дожди прекратятся, но ожидается сильный ветер — до 15 метров в секунду.
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