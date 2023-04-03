В Челябинской области выпадет снег. Скрин

04 апреля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Челябинск ненадолго вернется зима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область 6 и 7 апреля вернутся холод и снег. Об этом предупредил региональный гидрометеоцентр. «В четверг, 6 апреля, при дневной температуре в 10-15 градусов выше нуля начнутся дожди. В ночь на 7 апреля столбик термометра упадет до 2-7 градусов ниже нуля. Дожди перейдут в снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В пятницу днем непривычно-теплая погода на Южный Урал не вернется. Температура будет держаться чуть выше нулевой отметки. Дожди прекратятся, но ожидается сильный ветер — до 15 метров в секунду. Скрин: челябинский ЦГМС

В Челябинскую область 6 и 7 апреля вернутся холод и снег. Об этом предупредил региональный гидрометеоцентр. «В четверг, 6 апреля, при дневной температуре в 10-15 градусов выше нуля начнутся дожди. В ночь на 7 апреля столбик термометра упадет до 2-7 градусов ниже нуля. Дожди перейдут в снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В пятницу днем непривычно-теплая погода на Южный Урал не вернется. Температура будет держаться чуть выше нулевой отметки. Дожди прекратятся, но ожидается сильный ветер — до 15 метров в секунду.