Чиновник предложил засадить весь Курган цветами

По подсчетам директора департамента ДРГХ Андрея Плешкова, на покупку цветов достаточно будет потратить по 150 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков считает, что если представитель каждой квартиры купит по бутону и посадит во дворе, то весь областной центр будет в цветах. Своим мнением он поделился 4 апреля в эфире «Радио России».

«Простой пример: средний дом, возьмем девятиэтажку, — больше 100 квартир. Если от одной квартиры будет приобретен один цветочек и высажен во дворе, то у нас весь город будет в цветах. Тут надо просто выйти, это сделать и показать пример. А хорошие примеры очень быстро распространяются», — объяснил Плешков.

Директор департамента отметил, что для таких небольших изменений достаточно договориться с соседом, поддерживающим взгляды того, кто захочет посадить клумбу. По мнению Плешкова, в средних домах от каждой квартиры на эти цели достаточно потратить 100-150 рублей. Он добавил, что для более глобальных изменений во дворе жильцам придется проводить собрания собственников.