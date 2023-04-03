Жители Комсомольской (Шадринский район) просят отремонтировать ФАП (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители деревни Комсомольская Шадринского района простят врасти отремонтировать и открыть медпункт. Пенсионерам и детям приходится ездить за 25 км от дома в Шадринскую ЦРБ, а к терапевту их отправляют в соседнее село Батурино, с которым нет автобусного сообщения. Жители деревни записали обращение, в котором просят поторопиться с ремонтом.

«На протяжении пяти лет у нас не работает медпункт, наш местный ФАП. Мы бы хотели получать квалифицированную медицинскую помощь, но Шадринская районная больница находится в 25 км, добираться до нее не представляется возможным. Мы бы очень хотели, чтобы нам восстановили ФАП. Все жители обращаются к властям», — сказала жительница деревни Комсомольская.

Другая пенсионерка отметила, что жителей Комсомольской перестали записывать на прием к узким специалистам в районной поликлинике. Для получения направлений к врачам сельчанам предлагают отправляться на прием к терапевту в соседнее село Батурино, с которым нет автобусного сообщения. В деревне проживают больше 230 человек.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что ремонт ФАПа в деревне Комсомольская планируется провести в рамках программы модернизации. Сроки ремонта не уточнили. «Мобильный фельдшерско-акушерский пункт осуществляет выезд в д. Комсомольская еженедельно, по вторникам. Ближайший выезд запланирован на 04.04.2023 г. Работа скорой медицинской помощи осуществляется в круглосуточном режиме. Запись к узким специалистам в ГБУ „Шадринская ЦРБ“ осуществляется в общем порядке. Записаться самостоятельно можно через единый портал государственных услуг, портал poliklinika45.ru , инфомат в поликлинике, по телефону регистратуры 8 (352) 533-15-04, единый call-центр, при обращении в регистратуру, а также на приеме у участкового терапевта», — говорится в ответе ведомства.