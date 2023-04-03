Челябинские бизнесмены отправились в Китай

Бизнесмены из Челябинской области отправились для установления деловых связей в Китай. Как сообщила пресс-служба заксобрания региона, ряд встреч провел глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.
«Председатель комитета заксобрания Евгений Илле провел встречи в Торговом представительстве России в Китае. Свои контакты установили члены „Опоры России“», — отметили в заксобрании.
Визит состоялся в рамках бизнес-миссии общественников в Китайской народной республике. Одна из встреч проведена с заместителем торгового представителя в Китае Алексеем Ефимовым.
Илле отметил, что удалось наладить контакты с представителями общественных организаций КНР, объединяющих малый бизнес. В центре внимания были возможности для развития двусторонних экономических отношений. Планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве.
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