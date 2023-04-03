03 апреля 2023

Челябинские бизнесмены отправились в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, илле евгений
Евгений Илле провел встречи с бизнесменами Китая Фото:

Бизнесмены из Челябинской области отправились для установления деловых связей в Китай. Как сообщила пресс-служба заксобрания региона, ряд встреч провел глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

«Председатель комитета заксобрания Евгений Илле провел встречи в Торговом представительстве России в Китае. Свои контакты установили члены „Опоры России“», — отметили в заксобрании.

Визит состоялся в рамках бизнес-миссии общественников в Китайской народной республике. Одна из встреч проведена с заместителем торгового представителя в Китае Алексеем Ефимовым.

Илле отметил, что удалось наладить контакты с представителями общественных организаций КНР, объединяющих малый бизнес. В центре внимания были возможности для развития двусторонних экономических отношений. Планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Бизнесмены из Челябинской области отправились для установления деловых связей в Китай. Как сообщила пресс-служба заксобрания региона, ряд встреч провел глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. «Председатель комитета заксобрания Евгений Илле провел встречи в Торговом представительстве России в Китае. Свои контакты установили члены „Опоры России“», — отметили в заксобрании. Визит состоялся в рамках бизнес-миссии общественников в Китайской народной республике. Одна из встреч проведена с заместителем торгового представителя в Китае Алексеем Ефимовым. Илле отметил, что удалось наладить контакты с представителями общественных организаций КНР, объединяющих малый бизнес. В центре внимания были возможности для развития двусторонних экономических отношений. Планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...