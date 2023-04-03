Челябинские бизнесмены отправились в Китай

04 апреля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Евгений Илле провел встречи с бизнесменами Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмены из Челябинской области отправились для установления деловых связей в Китай. Как сообщила пресс-служба заксобрания региона, ряд встреч провел глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. «Председатель комитета заксобрания Евгений Илле провел встречи в Торговом представительстве России в Китае. Свои контакты установили члены „Опоры России“», — отметили в заксобрании. Визит состоялся в рамках бизнес-миссии общественников в Китайской народной республике. Одна из встреч проведена с заместителем торгового представителя в Китае Алексеем Ефимовым. Илле отметил, что удалось наладить контакты с представителями общественных организаций КНР, объединяющих малый бизнес. В центре внимания были возможности для развития двусторонних экономических отношений. Планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве.

Бизнесмены из Челябинской области отправились для установления деловых связей в Китай. Как сообщила пресс-служба заксобрания региона, ряд встреч провел глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. «Председатель комитета заксобрания Евгений Илле провел встречи в Торговом представительстве России в Китае. Свои контакты установили члены „Опоры России“», — отметили в заксобрании. Визит состоялся в рамках бизнес-миссии общественников в Китайской народной республике. Одна из встреч проведена с заместителем торгового представителя в Китае Алексеем Ефимовым. Илле отметил, что удалось наладить контакты с представителями общественных организаций КНР, объединяющих малый бизнес. В центре внимания были возможности для развития двусторонних экономических отношений. Планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве.