Владимир Архипов рассказал о сотрудничестве с крупными торговыми сетями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов проверил, как в одном из супермаркетов холдинга X5 Group работает отдел с продукцией местных фермеров. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Идея продвигать курганские товары в крупных супермаркетах принадлежит главе региона Вадиму Шумкову.

«Еще один „Фермерский островок“ стал доступен жителям Кургана, в супермаркете „Пятерочка“ по ул. Гагарина. У 35 курганских производителей появилась возможность реализовывать свою продукцию наравне с крупными товаропроизводителям», — подчеркнул Архипов. Он добавил, что в этом плане важно сотрудничество с торговой сетью, предоставляющей площади для фермеров и Корпорацией малого и среднего бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что в продвижении продукции местных производителей в супермаркеты помогают закупочные сессии. По словам Шумкова, в крупных торговых сетях высоко оценивают качество курганских продуктов.

Владимир Архипов (справа) побывал в «Фермерском островке» Фото: страница Владимира Архипова в соцсети «ВКонтакте»