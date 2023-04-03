03 апреля 2023

Курганский замгубернатора приехал в магазин сетевого гиганта из-за идеи Шумкова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с зам губернатора Владимиром Архиповым. Курган, архипов владимир
Владимир Архипов рассказал о сотрудничестве с крупными торговыми сетями Фото:

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов проверил, как в одном из супермаркетов холдинга X5 Group работает отдел с продукцией местных фермеров. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Идея продвигать курганские товары в крупных супермаркетах принадлежит главе региона Вадиму Шумкову.

«Еще один „Фермерский островок“ стал доступен жителям Кургана, в супермаркете „Пятерочка“ по ул. Гагарина. У 35 курганских производителей появилась возможность реализовывать свою продукцию наравне с крупными товаропроизводителям», — подчеркнул Архипов. Он добавил, что в этом плане важно сотрудничество с торговой сетью, предоставляющей площади для фермеров и Корпорацией малого и среднего бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что в продвижении продукции местных производителей в супермаркеты помогают закупочные сессии. По словам Шумкова, в крупных торговых сетях высоко оценивают качество курганских продуктов.

В курганском супермаркете открыли отдел с местными продуктами: фото
Владимир Архипов (справа) побывал в «Фермерском островке»
Фото:
В курганском супермаркете открыли отдел с местными продуктами: фото
В отделе продают мясную и молочную продукцию, яйца и рыбу курганского производства
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов проверил, как в одном из супермаркетов холдинга X5 Group работает отдел с продукцией местных фермеров. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Идея продвигать курганские товары в крупных супермаркетах принадлежит главе региона Вадиму Шумкову. «Еще один „Фермерский островок“ стал доступен жителям Кургана, в супермаркете „Пятерочка“ по ул. Гагарина. У 35 курганских производителей появилась возможность реализовывать свою продукцию наравне с крупными товаропроизводителям», — подчеркнул Архипов. Он добавил, что в этом плане важно сотрудничество с торговой сетью, предоставляющей площади для фермеров и Корпорацией малого и среднего бизнеса. Ранее URA.RU писало, что в продвижении продукции местных производителей в супермаркеты помогают закупочные сессии. По словам Шумкова, в крупных торговых сетях высоко оценивают качество курганских продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...