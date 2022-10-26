«Лента» откроется в Новом Уренгое в 2024 году

Открытие гипермаркета «Лента» в Новом Уренгое (ЯНАО) запланировано на 2024 год. Об этом на официальном telegram-канале города заявили после встречи Андрея Воронова с представителями федерального ритейлера «ЛЕНТА».
«Переговоры с инвестором ведутся давно и успешно. Под строительство гипермаркета определен земельный участок в северном районе города (на пересечении улиц Мира и Окружная). Общая площадь здания — около 10 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта — лето 2024 года», — сообщается в telegram-канале.
Отмечается, что под торговые площадки будет выделено 7 тысяч квадратных метров. Для жителей города будет создано более 180 рабочих мест.
Ранее URA.RU рассказывало, что участок под строительство магазина выделен в северной части города. Его площадь будет 3,5 гектара.
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