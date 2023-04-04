04 апреля 2023

В Курганской области продают квартиры за 100 000 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, комната, квартира, малогабаритная квартира
Самые дешевые квартиры находятся в двух селах Фото:

В Курганской области продают две двухкомнатные квартиры стоимостью 100 тысяч рублей. Эта информация размещена на сайте объявлений.

«Продам квартиру в доме. Собственник. Доли детям выделены. Разрешение от опеки получено. Состояние среднее. Воды нет. Газ — баллон», — указано на сайте Avito в объявлении, касающемся продажи недвижимости в поселке Чаши Каргапольского муниципального округа. Площадь квартиры, требующей ремонта, составляет 33 квадратных метра.

За такую же сумму продают двухкомнатную квартиру в селе Вилкино Юргамышского муниципального округа. Ее площадь — 31 квадратный метр. По словам автора объявления, в квартире был сделан косметический ремонт, а в населенном пункте планируют провести газ. Эти две квартиры, на момент написания новости, являлись самыми дешевыми на сайте в Курганской области.

В поселке Роза Варгашинского муниципального округа можно за 150 тысяч рублей купить трехкомнатную квартиру, площадью 48,3 квадратных метра. Это на данный момент самая дешевая квартира на портале «Циан». Недвижимость расположена в четырехквартирном доме. В квартире есть печное отопление. Санузел находится на улице.

В 2021 году в Кургане за 70 тысяч рублей продавали коттедж. На тот момент это был самый дешевый коттедж в городе.

Площадь квартиры в селе Чаши — 33 кв. м
Площадь квартиры в селе Чаши — 33 кв. м
Фото:
В селе Вилкино, где находится дом, пока нет газа
В селе Вилкино, где находится дом, пока нет газа
Фото:
Квартира, стоимостью 150 000 рублей, находится в четырехквартирном доме
Квартира, стоимостью 150 000 рублей, находится в четырехквартирном доме
Фото:
Площадь трехкомнатной квартиры — 48,3 кв. м
Площадь трехкомнатной квартиры — 48,3 кв. м
Фото:

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В Курганской области продают две двухкомнатные квартиры стоимостью 100 тысяч рублей. Эта информация размещена на сайте объявлений. «Продам квартиру в доме. Собственник. Доли детям выделены. Разрешение от опеки получено. Состояние среднее. Воды нет. Газ — баллон», — указано на сайте Avito в объявлении, касающемся продажи недвижимости в поселке Чаши Каргапольского муниципального округа. Площадь квартиры, требующей ремонта, составляет 33 квадратных метра. За такую же сумму продают двухкомнатную квартиру в селе Вилкино Юргамышского муниципального округа. Ее площадь — 31 квадратный метр. По словам автора объявления, в квартире был сделан косметический ремонт, а в населенном пункте планируют провести газ. Эти две квартиры, на момент написания новости, являлись самыми дешевыми на сайте в Курганской области. В поселке Роза Варгашинского муниципального округа можно за 150 тысяч рублей купить трехкомнатную квартиру, площадью 48,3 квадратных метра. Это на данный момент самая дешевая квартира на портале «Циан». Недвижимость расположена в четырехквартирном доме. В квартире есть печное отопление. Санузел находится на улице. В 2021 году в Кургане за 70 тысяч рублей продавали коттедж. На тот момент это был самый дешевый коттедж в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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