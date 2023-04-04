Самые дешевые квартиры находятся в двух селах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области продают две двухкомнатные квартиры стоимостью 100 тысяч рублей. Эта информация размещена на сайте объявлений.

«Продам квартиру в доме. Собственник. Доли детям выделены. Разрешение от опеки получено. Состояние среднее. Воды нет. Газ — баллон», — указано на сайте Avito в объявлении, касающемся продажи недвижимости в поселке Чаши Каргапольского муниципального округа. Площадь квартиры, требующей ремонта, составляет 33 квадратных метра.

За такую же сумму продают двухкомнатную квартиру в селе Вилкино Юргамышского муниципального округа. Ее площадь — 31 квадратный метр. По словам автора объявления, в квартире был сделан косметический ремонт, а в населенном пункте планируют провести газ. Эти две квартиры, на момент написания новости, являлись самыми дешевыми на сайте в Курганской области.

В поселке Роза Варгашинского муниципального округа можно за 150 тысяч рублей купить трехкомнатную квартиру, площадью 48,3 квадратных метра. Это на данный момент самая дешевая квартира на портале «Циан». Недвижимость расположена в четырехквартирном доме. В квартире есть печное отопление. Санузел находится на улице.

В 2021 году в Кургане за 70 тысяч рублей продавали коттедж. На тот момент это был самый дешевый коттедж в городе.

Площадь квартиры в селе Чаши — 33 кв. м Фото: сайт Avito

В селе Вилкино, где находится дом, пока нет газа Фото: сайт Avito

Квартира, стоимостью 150 000 рублей, находится в четырехквартирном доме Фото: сайт «Циан»