03 апреля 2023

В Перми пройдет фестиваль электронной музыки с неоновым шоу и чайными церемониями

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Выступление Люси Чеботиной в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург, зрители на концерте
Вечеринка пройдет 15 апреля в клубе «Атмосфера» Фото:

В Перми 15 апреля пройдет фестиваль электронной музыки Fusion Festival (18+). Музыка в стилях Progressive house, Techno и PsytranceFusion будет сопровождаться голографическими и светодиодными проекциями, чайными церемониями, фейс- и бодиартом и яркими костюмами. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

«Fusion Festival — это слияние не только неона, ультрафиолета и диодного шоу. Это настоящие созависимые отношения между артистами и посетителями фестиваля, гибко танцующими девушками и виртуозами фото-видео контента! Мы за эмоции и качественный звук!», — указано в описании вечеринки.

Fusion Festival пройдет в клубе «Атмосфера» 15 апреля с 22:00 до 06:00. Играть музыку будут M.D.A., KEYTIE, JULLY FEEL, LINA LOVA, ZEBRADELIC, Dr. MAKSIMOV, MIKHAEL TESTOV, PAUL UNGER, MEDOUZA, OLIKA DJ и KAMA. Художники Скворцова Ирина и Жанна Симанова создадут галерею и образы для посетителей фестиваля. Создавать атмосферу будет Тургай Кылыч — турецко-российский медиа-художник, кинематографист, организатор живых перформансов. Билеты стоят от 800 до 1000 рублей.

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В Перми 15 апреля пройдет фестиваль электронной музыки Fusion Festival (18+). Музыка в стилях Progressive house, Techno и PsytranceFusion будет сопровождаться голографическими и светодиодными проекциями, чайными церемониями, фейс- и бодиартом и яркими костюмами. Об этом сообщили организаторы фестиваля. «Fusion Festival — это слияние не только неона, ультрафиолета и диодного шоу. Это настоящие созависимые отношения между артистами и посетителями фестиваля, гибко танцующими девушками и виртуозами фото-видео контента! Мы за эмоции и качественный звук!», — указано в описании вечеринки. Fusion Festival пройдет в клубе «Атмосфера» 15 апреля с 22:00 до 06:00. Играть музыку будут M.D.A., KEYTIE, JULLY FEEL, LINA LOVA, ZEBRADELIC, Dr. MAKSIMOV, MIKHAEL TESTOV, PAUL UNGER, MEDOUZA, OLIKA DJ и KAMA. Художники Скворцова Ирина и Жанна Симанова создадут галерею и образы для посетителей фестиваля. Создавать атмосферу будет Тургай Кылыч — турецко-российский медиа-художник, кинематографист, организатор живых перформансов. Билеты стоят от 800 до 1000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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