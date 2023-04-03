В ХМАО ранняя весна грозит сорвать Югорский лыжный марафон

В ХМАО ранняя весна грозит сорвать Югорский лыжный марафон Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ХМАО любимый спортивный турнир председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, «Югорский лыжный марафон», оказался под угрозой срыва. Инсайдер URA.RU, близкий к департаменту спорта, сообщил, что из-за ранней весны снежная трасса в Ханты-Мансийске начала стремительно таять, и теперь проведение соревнований, на которые приезжают олимпийские чемпионы и VIP-гости, под угрозой.

«Банк „Открытие“ традиционно является генеральным партнером лыжного марафона. Задорнов регулярно приезжает в дни его проведения в Ханты-Мансийск. Но в этом году пойма реки Горной, где проходят гонки, подтаяла из-за оттепели, а кое-где вместо снега на части сухопутной трассы лежит песок. Организаторы соревнований спешно завозят на трассу запасы снега, но до старта 7 апреля он может растаять, если днем будет тепло», — уверяет инсайдер.

Директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг риски срыва чемпионата. «Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию. Уже готовим городок: стоят палатки, настилы. Главное, чтобы не было дождя — в этом случае снег просядет, но надеемся на заморозки, погода пока благоволит. В любом случае, марафон проходит не по реке, а по земляной части, поэтому здесь мы не переживаем абсолютно. Вопрос всегда возникает со стороны подхода на марафон со стороны протоки Горной, которая подтаивает, но и там никакой опасности нет», — заверил Артамонов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО. Он назвал позорной работу пресс-центра во время турнира.