26 марта 2023
25 марта 2023

Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, губерниев дмитрий, портрет
Губерниеву не понравилась организация пресс-центра Фото:

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию пресс-центра на чемпионате по биатлону в Ханты-Мансийске. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Все хорошо на биатлоне в Югре!!! Но организация пресс-центра не просто нулевая, а позорная!!! Нет ничего!!! „Юграмегаспорт“ — это провал!!! А СБР (Союз биатлонистов России — прим. URA.RU) куда смотрел???», — говорится в публикации канала «Реальный Губер».

Агентство обратилось за комментарием по ситуации к директору окружного департамента спорта Сергею Артамонову. Однако он не ответил на звонок журналиста.

Ранее URA.RU рассказывало, что комментатор с «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев недавно приезжал в ХМАО. Ведущий должен был посетить региона, чтобы провести творческий вечер.

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Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию пресс-центра на чемпионате по биатлону в Ханты-Мансийске. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все хорошо на биатлоне в Югре!!! Но организация пресс-центра не просто нулевая, а позорная!!! Нет ничего!!! „Юграмегаспорт“ — это провал!!! А СБР (Союз биатлонистов России — прим. URA.RU) куда смотрел???», — говорится в публикации канала «Реальный Губер». Агентство обратилось за комментарием по ситуации к директору окружного департамента спорта Сергею Артамонову. Однако он не ответил на звонок журналиста. Ранее URA.RU рассказывало, что комментатор с «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев недавно приезжал в ХМАО. Ведущий должен был посетить региона, чтобы провести творческий вечер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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