Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО

27 марта 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Губерниеву не понравилась организация пресс-центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию пресс-центра на чемпионате по биатлону в Ханты-Мансийске. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все хорошо на биатлоне в Югре!!! Но организация пресс-центра не просто нулевая, а позорная!!! Нет ничего!!! „Юграмегаспорт“ — это провал!!! А СБР (Союз биатлонистов России — прим. URA.RU) куда смотрел???», — говорится в публикации канала «Реальный Губер». Агентство обратилось за комментарием по ситуации к директору окружного департамента спорта Сергею Артамонову. Однако он не ответил на звонок журналиста. Ранее URA.RU рассказывало, что комментатор с «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев недавно приезжал в ХМАО. Ведущий должен был посетить региона, чтобы провести творческий вечер.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию пресс-центра на чемпионате по биатлону в Ханты-Мансийске. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все хорошо на биатлоне в Югре!!! Но организация пресс-центра не просто нулевая, а позорная!!! Нет ничего!!! „Юграмегаспорт“ — это провал!!! А СБР (Союз биатлонистов России — прим. URA.RU) куда смотрел???», — говорится в публикации канала «Реальный Губер». Агентство обратилось за комментарием по ситуации к директору окружного департамента спорта Сергею Артамонову. Однако он не ответил на звонок журналиста. Ранее URA.RU рассказывало, что комментатор с «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев недавно приезжал в ХМАО. Ведущий должен был посетить региона, чтобы провести творческий вечер.