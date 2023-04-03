Департамент соцполитики мэрии Кургана возглавила бухгалтер

В департаменте социальной политики руководителя замещает заведующая отделом бухучета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском департаменте социальной политики, который раньше возглавляла мэр Елена Ситникова, руководящие функции выполняет заведующая отделом бухгалтерского учета. Об этом URA.RU стало известно из источников близких к администрации Кургана.

«Единственный заместитель директора [Ирина Паскевич] в отпуске на две недели и выполнять руководящие обязанности временно заставили заведующую отделом бухгалтерского учета Елену Останину. В администрации наблюдается кадровый голод», — поделился инсайдер. По мнению источника, соцполитика курирует важные направления — образование, медицину, спорт и т. д., которые требуют повышенного внимания профильных специалистов.

В пресс-службе администрации на запрос URA.RU ответили, что сотрудники уходят в отпуск в соответствии с трудовым законодательством. Все работники идут в ежегодный отпуск по графику, который составляется и утверждается заранее. Замещения специалистов прописаны в их должностных инструкциях.

Ранее URA.RU писало, что из курганской мэрии уходят сотрудники. Вакантные должности появились сразу в нескольких департаментах.