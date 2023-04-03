03 апреля 2023

Департамент соцполитики мэрии Кургана возглавила бухгалтер

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, администрация города, мэрия
В департаменте социальной политики руководителя замещает заведующая отделом бухучета Фото:

В курганском департаменте социальной политики, который раньше возглавляла мэр Елена Ситникова, руководящие функции выполняет заведующая отделом бухгалтерского учета. Об этом URA.RU стало известно из источников близких к администрации Кургана.

«Единственный заместитель директора [Ирина Паскевич] в отпуске на две недели и выполнять руководящие обязанности временно заставили заведующую отделом бухгалтерского учета Елену Останину. В администрации наблюдается кадровый голод», — поделился инсайдер. По мнению источника, соцполитика курирует важные направления — образование, медицину, спорт и т. д., которые требуют повышенного внимания профильных специалистов.

В пресс-службе администрации на запрос URA.RU ответили, что сотрудники уходят в отпуск в соответствии с трудовым законодательством. Все работники идут в ежегодный отпуск по графику, который составляется и утверждается заранее. Замещения специалистов прописаны в их должностных инструкциях.

Ранее URA.RU писало, что из курганской мэрии уходят сотрудники. Вакантные должности появились сразу в нескольких департаментах.

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В курганском департаменте социальной политики, который раньше возглавляла мэр Елена Ситникова, руководящие функции выполняет заведующая отделом бухгалтерского учета. Об этом URA.RU стало известно из источников близких к администрации Кургана. «Единственный заместитель директора [Ирина Паскевич] в отпуске на две недели и выполнять руководящие обязанности временно заставили заведующую отделом бухгалтерского учета Елену Останину. В администрации наблюдается кадровый голод», — поделился инсайдер. По мнению источника, соцполитика курирует важные направления — образование, медицину, спорт и т. д., которые требуют повышенного внимания профильных специалистов. В пресс-службе администрации на запрос URA.RU ответили, что сотрудники уходят в отпуск в соответствии с трудовым законодательством. Все работники идут в ежегодный отпуск по графику, который составляется и утверждается заранее. Замещения специалистов прописаны в их должностных инструкциях. Ранее URA.RU писало, что из курганской мэрии уходят сотрудники. Вакантные должности появились сразу в нескольких департаментах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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