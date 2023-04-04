Слуцкий призвал отменить мораторий на смертную казнь в России

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, слуцкий леонид
В России следует пересмотреть мораторий о смертной казни, заявил Леонид Слуцкий Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

После теракта в Санкт-Петербурге из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, в России следует отменить мораторий на смертную казнь. С таким предложением выступил Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время заседания Госдумы.

«Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским <…> стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму», — заявил Леонид Слуцкий, его слова приводит telegram-канал ТАСС. Он отметил, что события спецоперации также заставляют пересмотреть мораторий на смертную казнь. В конце своей речи он заявил, что террористы должны получить справедливое и адекватное наказание за свои действия против человечности и России.

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни будет возможно только после принятия новой Конституции. Иным путем вернуть исполнение данного приговора не представляется возможным, заключил он.

В апреле в кафе Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Татарский, переедает RT. Общее число пострадавших достигло 40 человек.

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После теракта в Санкт-Петербурге из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, в России следует отменить мораторий на смертную казнь. С таким предложением выступил Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время заседания Госдумы. «Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским <…> стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму», — заявил Леонид Слуцкий, его слова приводит telegram-канал ТАСС. Он отметил, что события спецоперации также заставляют пересмотреть мораторий на смертную казнь. В конце своей речи он заявил, что террористы должны получить справедливое и адекватное наказание за свои действия против человечности и России. Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни будет возможно только после принятия новой Конституции. Иным путем вернуть исполнение данного приговора не представляется возможным, заключил он. В апреле в кафе Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Татарский, переедает RT. Общее число пострадавших достигло 40 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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