Слуцкий призвал отменить мораторий на смертную казнь в России

04 апреля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

В России следует пересмотреть мораторий о смертной казни, заявил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский После теракта в Санкт-Петербурге из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, в России следует отменить мораторий на смертную казнь. С таким предложением выступил Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время заседания Госдумы. «Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским <…> стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму», — заявил Леонид Слуцкий, его слова приводит telegram-канал ТАСС. Он отметил, что события спецоперации также заставляют пересмотреть мораторий на смертную казнь. В конце своей речи он заявил, что террористы должны получить справедливое и адекватное наказание за свои действия против человечности и России. Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни будет возможно только после принятия новой Конституции. Иным путем вернуть исполнение данного приговора не представляется возможным, заключил он. В апреле в кафе Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Татарский, переедает RT. Общее число пострадавших достигло 40 человек.

После теракта в Санкт-Петербурге из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, в России следует отменить мораторий на смертную казнь. С таким предложением выступил Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время заседания Госдумы. «Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским <…> стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму», — заявил Леонид Слуцкий, его слова приводит telegram-канал ТАСС. Он отметил, что события спецоперации также заставляют пересмотреть мораторий на смертную казнь. В конце своей речи он заявил, что террористы должны получить справедливое и адекватное наказание за свои действия против человечности и России. Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни будет возможно только после принятия новой Конституции. Иным путем вернуть исполнение данного приговора не представляется возможным, заключил он. В апреле в кафе Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Татарский, переедает RT. Общее число пострадавших достигло 40 человек.