Нетрезвая молодежь прокатилась по пешеходной улице Дзержинского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания нетрезвых молодых людей заехала на автомобиле на пешеходную улицу Дзержинского, которую в народе окрестили тюменским Арбатом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. О нарушении полицейским стало известно после того, как водителя уже отправили под арест за другое нарушение.

«Группа молодых людей заехала на автомобиле на пешеходную улицу Дзержинского, подъехав к одному из питейных заведений. Видео этого вояжа утром попало в Госавтоинспекцию. Но пока водителя невозможно привлечь к ответственности: он уже находится под арестом за нетрезвую езду», — рассказали URA.RU в УГИБДД.

Как оказалось, ночью 4 апреля 21-летнего тюменца, не имеющего водительского удостоверения, поймали пьяным за рулем. В машине находились и его нетрезвые товарищи. Молодого человека отправили под арест на 10 суток, а уже утром узнали о еще одном его нарушении. Как только водитель отбудет наказание, его привлекут за езду по тротуару.