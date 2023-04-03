Пермяк задолжал жене по векселю 4 млн рублей

В суде пермяка обязали оплатить всю сумму супруге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми подписал со своей будущей супругой вексель, согласно которому он обязан выплатить ей четыре млн рублей. После того, как мужчина долго не оплачивал долг, супруга решила обратиться в суд, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Взыскать с ответчика в пользу истца сумму долга по векселю в размере 4 000 000 рублей», — говорится в решении. Также пермяк должен будет заплатить госпошлину в размере 28 тысяч рублей.

Житель Перми подписал с истцом простой вексель, по которому должен был оплатить ей крупную сумму. После заключения брака пермячка заявила супругу, что теперь он должен исполнить долговое обязательство, однако мужчина этого делать не стал. Ответчик не предоставил в суд никаких доказательств, что документ подписывал не он, поэтому суд обязал его оплатить всю сумму долга.