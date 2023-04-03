Пермским коммунистам готовят засаду на выборах в Чайковском

Пермских коммунистов не пустят в думу Чайковского

КПРФ в Чайковском пользуются поддержкой избирателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В новый состав думы Чайковского не должно пройти ни одного коммуниста. Такой сценарий сейчас разыгрывают краевые власти, рассказали URA.RU сразу несколько источников в политэлитах.

«КПРФ традиционно побеждала в Чайковском. Сейчас поставлена задача переломить эту тенденцию», — говорит инсайдер.

Обсуждается, что якобы согласованный в новый состав действующий депутат от КПРФ Дмитрий Югов пойдет на выборы от «Единой России». Дмитрий Югов опроверг эту информацию. Если он и будет баллотироваться, что в порядке самовыдвижения. «Я для себя решение об участии в выборах на 100% пока не принял. Надо дождаться их официального объявления. Но если я буду баллотироваться, то как самовыдвиженец», — отметил Югов. Он объяснил это «разногласиями с руководством КПРФ в Чайковском».

В пресс-службе краевой администрации информацию не комментируют. Глава крайкома КПРФ в Пермском крае Ксения Айтакова не ответила на сообщение URA.RU в соцсетях. В 2021 году на выборах в заксобрание КПРФ в Чайковском забрали два мандата — и по округу, и по списку.