Мэрия Сургута назвала фейком информацию о распитии алкоголя педагогами в детсаду

Фейк запустила бывшая сотрудница Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Информация, распространяемая в городских группах Сургута, социальной сети «ВКонтакте» о распитии сотрудниками спиртного в детском саду «Родничок», оказалась фейком. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

В социальной сети «ВКонтакте» появился анонимный пост о том, что в детском саду «Родничок» воспитатели во время работы распивают спиртное, а руководство закрывает на это глаза. К посту, как доказательство прилагалось несколько фото с бутылкой шампанского. «Информация опубликованная в социальных сетях о детском саде „Родничок“ с фотографиями бутылок и следов якобы распития спиртного — фейк. Руководитель дошкольного учреждения опровергает данный факт. Также категорически отрицает возможность подобных действий со стороны коллектива в принципе. В здании нет такой расстановки мебели, фото являются постановочными, намерено сделаны для дискредитации коллектива учреждения», — заявили в мэрии.

Руководство детского сада заявило, что пост могла опубликовать одна из сотрудниц учреждения, которую недавно уволили с работы. «Фейковая съемка, предположительно, сделана одним из бывших младших воспитателей, с которым накануне были прекращены трудовые отношения. Недовольство воспитателя, вызванное этим решением, по мнению коллектива, и могло стать причиной создания этих постановочных фото», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута обвинили сотрудников частного детского сада «Крошка енот» в издевательствах над детьми. В дошкольном учреждении заявили, что это неправда.