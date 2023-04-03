03 апреля 2023

Мэрия Сургута назвала фейком информацию о распитии алкоголя педагогами в детсаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейк запустила бывшая сотрудница Фото:

Информация, распространяемая в городских группах Сургута, социальной сети «ВКонтакте» о распитии сотрудниками спиртного в детском саду «Родничок», оказалась фейком. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

В социальной сети «ВКонтакте» появился анонимный пост о том, что в детском саду «Родничок» воспитатели во время работы распивают спиртное, а руководство закрывает на это глаза. К посту, как доказательство прилагалось несколько фото с бутылкой шампанского. «Информация опубликованная в социальных сетях о детском саде „Родничок“ с фотографиями бутылок и следов якобы распития спиртного — фейк. Руководитель дошкольного учреждения опровергает данный факт. Также категорически отрицает возможность подобных действий со стороны коллектива в принципе. В здании нет такой расстановки мебели, фото являются постановочными, намерено сделаны для дискредитации коллектива учреждения», — заявили в мэрии.

Руководство детского сада заявило, что пост могла опубликовать одна из сотрудниц учреждения, которую недавно уволили с работы. «Фейковая съемка, предположительно, сделана одним из бывших младших воспитателей, с которым накануне были прекращены трудовые отношения. Недовольство воспитателя, вызванное этим решением, по мнению коллектива, и могло стать причиной создания этих постановочных фото», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута обвинили сотрудников частного детского сада «Крошка енот» в издевательствах над детьми. В дошкольном учреждении заявили, что это неправда.

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Информация, распространяемая в городских группах Сургута, социальной сети «ВКонтакте» о распитии сотрудниками спиртного в детском саду «Родничок», оказалась фейком. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. В социальной сети «ВКонтакте» появился анонимный пост о том, что в детском саду «Родничок» воспитатели во время работы распивают спиртное, а руководство закрывает на это глаза. К посту, как доказательство прилагалось несколько фото с бутылкой шампанского. «Информация опубликованная в социальных сетях о детском саде „Родничок“ с фотографиями бутылок и следов якобы распития спиртного — фейк. Руководитель дошкольного учреждения опровергает данный факт. Также категорически отрицает возможность подобных действий со стороны коллектива в принципе. В здании нет такой расстановки мебели, фото являются постановочными, намерено сделаны для дискредитации коллектива учреждения», — заявили в мэрии. Руководство детского сада заявило, что пост могла опубликовать одна из сотрудниц учреждения, которую недавно уволили с работы. «Фейковая съемка, предположительно, сделана одним из бывших младших воспитателей, с которым накануне были прекращены трудовые отношения. Недовольство воспитателя, вызванное этим решением, по мнению коллектива, и могло стать причиной создания этих постановочных фото», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута обвинили сотрудников частного детского сада «Крошка енот» в издевательствах над детьми. В дошкольном учреждении заявили, что это неправда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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