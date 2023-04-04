Четыре челябинских бизнесмена вошли в рейтинг Forbes

В рейтинге Forbes за 2023 год оказалиcь четыре бизнесмена из Челябинской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рейтинг богатейших людей планеты Forbes за 2023 год вошли три бизнесмена из Челябинской области. Как следует из списка самых богатых людей мира, в нем есть председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, президент компании «Южуралзолото» Константин Струков, совладелец «Красного и белого» Сергей Студенников.

«Виктор Рашников с состоянием в 10,2 млрд долларов США на 171 месте. Сергей Студенников имеет состояние в 1,5 млрд долларов и располагается на 1905 месте», — следует из списка Forbes. Состояние Рыбакова составило 1,4 млрд долларов США. Константин Струков с семьей заработали 1,3 млрд долларов США.

Состояние Рашникова возросло: за год оно увеличилось на 3,6 млрд долларов. Также доходы увеличились у Рыбакова. В 2022 году у него было 1,1 млрд долларов. В 2023 году стало 1,4 миллиарда. Данные по Студенникову даны за прошлые годы: в 2019 году он вместе с семьей обладал 1,8 млрд долларами, теперь — 1,5. Струков потерял капиталы. В 2021 году бизнесмен и вице-спикер заксобрания области обладал состоянием в 2,8 млрд долларов, в 2023 году стало 2,3 млрд.