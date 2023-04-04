Forbes включил уральских миллиардеров в рейтинг богатейших людей мира

Свердловские бизнесмены Козицин, Алтушкин и Пумпянский попали в список Forbes

Уральские бизнесмены заняли три места в рейтинге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В список богатейших людей мира, составленного журналом Forbes, попали три уральских бизнесмена: глава УГМК Андрей Козицын, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. Об этом свидетельствуют данные на сайте журнала.

Согласно подсчетам Forbes, самым богатым из уральских бизнесменов стал Андрей Козицын. За 2022 год он смог увеличить состояние более чем в два раза — с 1,9 млрд до 4,3 млрд долларов. Таким образом, он попал на 636 строчку рейтинга.

Игорь Алтушкин смог попасть на 852 место с состоянием 3,4 млрд долларов, что также почти в два раза больше его суммарного дохода годом ранее.

Тройку уральских бизнесменов замыкает Дмитрий Пумпянский. Его состояние за 2022 оценивается в 1,7 млрд долларов. Он попал на 1725 место в рейтинге.