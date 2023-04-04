Пугачева поздравила с юбилеем поэта, который написал для нее главные хиты

04 апреля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева поздравила с юбилеем автора своих главных хитов Илью Резника Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Российская певица Алла Пугачева поздравила автора своих главных хитов Илью Резника с юбилеем. Об этом рассказал сам юбиляр. Поэту исполнилось 85 лет. «Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись!» — поделился Илья Резник. Его цитирует издание МК.RU. Резник сообщил, что не сомневался в том, что Пугачева позвонит ему в этот день, несмотря на разные взгляды на спецоперацию. Он также отметил, что в свой День рождения также внимательно следит за новостями СВО: «Мы вместе, и в единстве наша сила! Враг будет разбит. Победа будет за нами! По-другому и быть не может». Илья Резник — советский и российский поэт, автор множества известных песен. Некоторые из них он написал специально для Аллы Пугачевой. Это такие хиты как «Делу время», «Как тревожен этот путь», «Старинные часы» и многие другие.

Российская певица Алла Пугачева поздравила автора своих главных хитов Илью Резника с юбилеем. Об этом рассказал сам юбиляр. Поэту исполнилось 85 лет. «Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись!» — поделился Илья Резник. Его цитирует издание МК.RU. Резник сообщил, что не сомневался в том, что Пугачева позвонит ему в этот день, несмотря на разные взгляды на спецоперацию. Он также отметил, что в свой День рождения также внимательно следит за новостями СВО: «Мы вместе, и в единстве наша сила! Враг будет разбит. Победа будет за нами! По-другому и быть не может». Илья Резник — советский и российский поэт, автор множества известных песен. Некоторые из них он написал специально для Аллы Пугачевой. Это такие хиты как «Делу время», «Как тревожен этот путь», «Старинные часы» и многие другие.