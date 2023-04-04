Пугачева поздравила с юбилеем поэта, который написал для нее главные хиты

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Алла Пугачева поздравила с юбилеем автора своих главных хитов Илью Резника Фото:

Российская певица Алла Пугачева поздравила автора своих главных хитов Илью Резника с юбилеем. Об этом рассказал сам юбиляр. Поэту исполнилось 85 лет.

«Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись!» — поделился Илья Резник. Его цитирует издание МК.RU.

Резник сообщил, что не сомневался в том, что Пугачева позвонит ему в этот день, несмотря на разные взгляды на спецоперацию. Он также отметил, что в свой День рождения также внимательно следит за новостями СВО: «Мы вместе, и в единстве наша сила! Враг будет разбит. Победа будет за нами! По-другому и быть не может».

Илья Резник — советский и российский поэт, автор множества известных песен. Некоторые из них он написал специально для Аллы Пугачевой. Это такие хиты как «Делу время», «Как тревожен этот путь», «Старинные часы» и многие другие.

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Российская певица Алла Пугачева поздравила автора своих главных хитов Илью Резника с юбилеем. Об этом рассказал сам юбиляр. Поэту исполнилось 85 лет. «Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись!» — поделился Илья Резник. Его цитирует издание МК.RU. Резник сообщил, что не сомневался в том, что Пугачева позвонит ему в этот день, несмотря на разные взгляды на спецоперацию. Он также отметил, что в свой День рождения также внимательно следит за новостями СВО: «Мы вместе, и в единстве наша сила! Враг будет разбит. Победа будет за нами! По-другому и быть не может». Илья Резник — советский и российский поэт, автор множества известных песен. Некоторые из них он написал специально для Аллы Пугачевой. Это такие хиты как «Делу время», «Как тревожен этот путь», «Старинные часы» и многие другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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