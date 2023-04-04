Главные модники Екатеринбурга поддержали многолетнюю традицию города

В Екатеринбурге прошли первые показы Недели моды

В первый день показов свои работы представляли профессионалы Фото: корреспондент URA.RU

В Екатеринбурге стартовали первые фэшн-показы в рамках ежегодной Недели моды. В первый день на подиуме в Уральском центре развития дизайна свои коллекции представили местные дизайнеры и иностранные гости. На презентации побывал корреспондент URA.RU.

На сцене были представлены вещи от бренда ELENA PISKULINA, которая сотрудничает с известными коллективами Екатеринбурга: «Todes», «Уральские пельмени» и «Своя компания». Бренд отдает предпочтение преимущественно спортивному стилю. На показе были представлены вещи белого цвета, графита, а также принты леопарда в монохроме.

Кроме этого, на подиуме свои элегантные работы показала участница международных проектов Италии и Франции и дизайнер Анна Малышева, бренды TONY CLOU OWN STYLE, специализирующийся на комфортной одежде, приверженцы классического стиля MAGGIO, HOXX и смелый дизайнер Анатолий Пушкарев. Специальным гостем первого дня стала представитель мира моды из Кыргызстана Залькар Аскаралиев.

В этом году Ekaterinburg Fashion Week проходит с 3 по 9 апреля. В течение семи дней пройдут показы более 50 дизайнеров, а также образовательная и деловая программа и торгово-закупочные сессии. В прошлом году Неделя моды проходила с 5 по 10 апреля, где представляли IT-куртку.

Элементы футуризма в своей коллекции представил бренд ELENA PISKULINA Фото: корреспондент URA.RU

В одежде дизайнера присутствовало много монохрома… Фото: корреспондент URA.RU

…, а также металла и серого цвета Фото: корреспондент URA.RU

Более элегантные вещи со струящиеся тканью и кружевами продемонстровала дизайнер Анна Малышева Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Также представительница моды показала, как правильно танцевать танго Фото: корреспондент URA.RU

Бренд TONY CLOU OWN сделал ставку на удобстве, коже, плащах и противоборстве Фото: корреспондент URA.RU

Классическими нарядами в черном, красном и фукси похвастался бренд MAGGIO Фото: корреспондент URA.RU

Не побоялся сочетать разные принты дизайнер Анатолий Пушкарев Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU

Особенно громко встречали гостя из Кыргызстана — Залькара Аскаралиева Фото: корреспондент URA.RU