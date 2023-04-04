Главные модники Екатеринбурга поддержали многолетнюю традицию города

В Екатеринбурге прошли первые показы Недели моды
© Служба новостей «URA.RU»
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В первый день показов свои работы представляли профессионалы
В первый день показов свои работы представляли профессионалы Фото:

В Екатеринбурге стартовали первые фэшн-показы в рамках ежегодной Недели моды. В первый день на подиуме в Уральском центре развития дизайна свои коллекции представили местные дизайнеры и иностранные гости. На презентации побывал корреспондент URA.RU.

На сцене были представлены вещи от бренда ELENA PISKULINA, которая сотрудничает с известными коллективами Екатеринбурга: «Todes», «Уральские пельмени» и «Своя компания». Бренд отдает предпочтение преимущественно спортивному стилю. На показе были представлены вещи белого цвета, графита, а также принты леопарда в монохроме.

Кроме этого, на подиуме свои элегантные работы показала участница международных проектов Италии и Франции и дизайнер Анна Малышева, бренды TONY CLOU OWN STYLE, специализирующийся на комфортной одежде, приверженцы классического стиля MAGGIO, HOXX и смелый дизайнер Анатолий Пушкарев. Специальным гостем первого дня стала представитель мира моды из Кыргызстана Залькар Аскаралиев.

В этом году Ekaterinburg Fashion Week проходит с 3 по 9 апреля. В течение семи дней пройдут показы более 50 дизайнеров, а также образовательная и деловая программа и торгово-закупочные сессии. В прошлом году Неделя моды проходила с 5 по 10 апреля, где представляли IT-куртку.

Элементы футуризма в своей коллекции представил бренд ELENA PISKULINA
Элементы футуризма в своей коллекции представил бренд ELENA PISKULINA
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В одежде дизайнера присутствовало много монохрома…
В одежде дизайнера присутствовало много монохрома…
Фото:
…, а также металла и серого цвета
…, а также металла и серого цвета
Фото:
Более элегантные вещи со струящиеся тканью и кружевами продемонстровала дизайнер Анна Малышева
Более элегантные вещи со струящиеся тканью и кружевами продемонстровала дизайнер Анна Малышева
Фото:
Фото:
Также представительница моды показала, как правильно танцевать танго
Также представительница моды показала, как правильно танцевать танго
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Бренд TONY CLOU OWN сделал ставку на удобстве, коже, плащах и противоборстве
Бренд TONY CLOU OWN сделал ставку на удобстве, коже, плащах и противоборстве
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Классическими нарядами в черном, красном и фукси похвастался бренд MAGGIO
Классическими нарядами в черном, красном и фукси похвастался бренд MAGGIO
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Не побоялся сочетать разные принты дизайнер Анатолий Пушкарев
Не побоялся сочетать разные принты дизайнер Анатолий Пушкарев
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Особенно громко встречали гостя из Кыргызстана — Залькара Аскаралиева
Особенно громко встречали гостя из Кыргызстана — Залькара Аскаралиева
Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге стартовали первые фэшн-показы в рамках ежегодной Недели моды. В первый день на подиуме в Уральском центре развития дизайна свои коллекции представили местные дизайнеры и иностранные гости. На презентации побывал корреспондент URA.RU. На сцене были представлены вещи от бренда ELENA PISKULINA, которая сотрудничает с известными коллективами Екатеринбурга: «Todes», «Уральские пельмени» и «Своя компания». Бренд отдает предпочтение преимущественно спортивному стилю. На показе были представлены вещи белого цвета, графита, а также принты леопарда в монохроме. Кроме этого, на подиуме свои элегантные работы показала участница международных проектов Италии и Франции и дизайнер Анна Малышева, бренды TONY CLOU OWN STYLE, специализирующийся на комфортной одежде, приверженцы классического стиля MAGGIO, HOXX и смелый дизайнер Анатолий Пушкарев. Специальным гостем первого дня стала представитель мира моды из Кыргызстана Залькар Аскаралиев. В этом году Ekaterinburg Fashion Week проходит с 3 по 9 апреля. В течение семи дней пройдут показы более 50 дизайнеров, а также образовательная и деловая программа и торгово-закупочные сессии. В прошлом году Неделя моды проходила с 5 по 10 апреля, где представляли IT-куртку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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