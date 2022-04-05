В Екатеринбурге представили первую IT-куртку

06 апреля 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Куртку, рисунок которой программировали IT-специалисты, представил бренд уличной одежды HARD Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на показе Ekaterinburg Fashion Week бренд HARD представил первую на Урале IT-куртку. Об этом URA.RU рассказала собственница сети уличной одежды Анна Паначева. «Она [куртка] в единственном экземпляре, ее особенность в подкладке: мы специально привлекали IT-специалистов для того, чтобы прописать уникальный код запуска сердца в IT-пространстве. Мы первые на Урале, кто эту куртку разместил на NFT», — рассказала дизайнер. Также Панчева подчеркнула, что во время показа на экране вибрировало сердце — именно его код был прописан на подкладе. Представленная на неделе моды вещь есть в Екатеринбурге в единственном экземпляре, и, по словам владелицы HARD, она очень дорогая. Ekaterinburg Fashion Week пройдет с 5 по 10 апреля в Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна. В рамках недели моды более 50 дизайнеров одежды покажут свои новые коллекции. Вчера, 5 апреля, свои работы представили профессионалы мира моды, которые работают в сфере не один год. Она показали зрителям как женственные образы, так и готические наряды. Та самая IT-куртка является гордостью дизайнера Анны Паначевой Фото: Размик Закарян © URA.RU Если вы стали свидетелем интересного культурного феномена, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге на показе Ekaterinburg Fashion Week бренд HARD представил первую на Урале IT-куртку. Об этом URA.RU рассказала собственница сети уличной одежды Анна Паначева. «Она [куртка] в единственном экземпляре, ее особенность в подкладке: мы специально привлекали IT-специалистов для того, чтобы прописать уникальный код запуска сердца в IT-пространстве. Мы первые на Урале, кто эту куртку разместил на NFT», — рассказала дизайнер. Также Панчева подчеркнула, что во время показа на экране вибрировало сердце — именно его код был прописан на подкладе. Представленная на неделе моды вещь есть в Екатеринбурге в единственном экземпляре, и, по словам владелицы HARD, она очень дорогая. Ekaterinburg Fashion Week пройдет с 5 по 10 апреля в Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна. В рамках недели моды более 50 дизайнеров одежды покажут свои новые коллекции. Вчера, 5 апреля, свои работы представили профессионалы мира моды, которые работают в сфере не один год. Она показали зрителям как женственные образы, так и готические наряды.