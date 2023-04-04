ФСБ задержала главу челябинского района

Николая Шимановича подозревают в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области пришли с обысками к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу и увезли его в изолятор временного содержания (ИВС). Как 4 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону, глава задержан по подозрению в мошенничестве.

«По данным следствия, с 2019 по 2021 года подозреваемый, являясь адвокатом, похитил денежные средства в сумме более четырех млн рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, Шимановича задержали в его доме, расположенном в Трехгорном. В помещениях были проведены обыски.

URA.RU пыталось связаться с главой. На момент публикации его телефон был выключен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Шимонович готовится уйти в отставку с поста главы района. Причиной стало неважное состояние здоровья. По слухам, в правительстве региона ему уже ищут замену.