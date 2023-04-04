ФСБ задержала главу челябинского района

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Выборы главы города Челябинска, мирный никита, шиманович николай
Николая Шимановича подозревают в мошенничестве Фото:

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области пришли с обысками к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу и увезли его в изолятор временного содержания (ИВС). Как 4 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону, глава задержан по подозрению в мошенничестве.

«По данным следствия, с 2019 по 2021 года подозреваемый, являясь адвокатом, похитил денежные средства в сумме более четырех млн рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, Шимановича задержали в его доме, расположенном в Трехгорном. В помещениях были проведены обыски.

URA.RU пыталось связаться с главой. На момент публикации его телефон был выключен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Шимонович готовится уйти в отставку с поста главы района. Причиной стало неважное состояние здоровья. По слухам, в правительстве региона ему уже ищут замену.

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Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области пришли с обысками к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу и увезли его в изолятор временного содержания (ИВС). Как 4 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону, глава задержан по подозрению в мошенничестве. «По данным следствия, с 2019 по 2021 года подозреваемый, являясь адвокатом, похитил денежные средства в сумме более четырех млн рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, Шимановича задержали в его доме, расположенном в Трехгорном. В помещениях были проведены обыски. URA.RU пыталось связаться с главой. На момент публикации его телефон был выключен. Ранее источники URA.RU сообщали, что Шимонович готовится уйти в отставку с поста главы района. Причиной стало неважное состояние здоровья. По слухам, в правительстве региона ему уже ищут замену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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