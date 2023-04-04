Супруга губернатора лично проверила ход работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вместе с сенатором Маргаритой Павловой оценили ход ремонта в Военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Сегодня вместе с сенатором Маргаритой Павловой побывали в Военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ. Полным ходом идут ремонтные работы, которые начал губернатор Челябинской области Алексей Текслер сразу после его визита в госпиталь. Выделены необходимые средства на ремонт второго корпуса, где находится терапия с неврологическим отделением», — уточнила Ирина Текслер в своем Telegram-канале.

Супруга губернатора добавила, что на днях в госпиталь поставят новое оборудование, которое было приобретено специалистами регионального минздрава. Закупка была произведена по поручению губернатора. Госпиталь получит лапароскопическое оборудование, дефибрилляторы, видеоларингоскоп, наркозно-дыхательный аппарат и другую аппаратуру. Кроме того, готовится закупка физиооборудования.

«Самое главное в нашем военном госпитале — это уникальные врачи, хирурги, прекрасный медицинский сестринский персонал — все они отдают себя полностью своей работе, бойцам, которые у них находятся. Спасибо огромное за вашу работу! Ребятам- скорейшего выздоровления», — подчеркнула Ирина Текслер.

В помещениях госпиталя ведется ремонт Telegram-канал Ирины Текслер

В ходе осмотра удалось пообщаться с пациентами и оценить нужды госпиталя Telegram-канал Ирины Текслер