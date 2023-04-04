04 апреля 2023

CNN: Трамп арестован до предъявления обвинения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп находится под стражей до предъявления обвинения Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп арестован до предъявления ему обвинения. Ожидается, что через полчаса Трамп сможет покинуть здание суда.

«Бывший президент Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где он находится под арестом до предъявления обвинения», — передает CNN. Трамп должен будет сдать отпечатки пальцев, затем ему предъявят обвинение.

Ожидается, что обвинение будет предъявлено по 33 пунктам. Обвинение касается дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была романтическая связь. Она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам экс-президент отрицает связь с порноактрисой.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Экс-президент США Дональд Трамп арестован до предъявления ему обвинения. Ожидается, что через полчаса Трамп сможет покинуть здание суда. «Бывший президент Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где он находится под арестом до предъявления обвинения», — передает CNN. Трамп должен будет сдать отпечатки пальцев, затем ему предъявят обвинение. Ожидается, что обвинение будет предъявлено по 33 пунктам. Обвинение касается дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была романтическая связь. Она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам экс-президент отрицает связь с порноактрисой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...