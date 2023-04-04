CNN: Трамп арестован до предъявления обвинения

Экс-президент США Дональд Трамп арестован до предъявления ему обвинения. Ожидается, что через полчаса Трамп сможет покинуть здание суда.
«Бывший президент Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где он находится под арестом до предъявления обвинения», —
Ожидается, что обвинение будет предъявлено по 33 пунктам. Обвинение касается дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была романтическая связь. Она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам экс-президент отрицает связь с порноактрисой.
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