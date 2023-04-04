В Екатеринбурге перевернулась пожарная машина из-за ДТП. Фото

04 апреля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

В результате ДТП на проспекте Космонавтов перевернулась пожарная машина (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов пожарная машина попала в ДТП и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На Космонавтов произошло ДТП. В результате столкновения опрокинулась пожарная машина», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Авария произошла вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов пожарная машина попала в ДТП и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На Космонавтов произошло ДТП. В результате столкновения опрокинулась пожарная машина», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Авария произошла вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.