В Екатеринбурге перевернулась пожарная машина из-за ДТП. Фото

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Виды города. Тюмень, мчс, пожарная машина, машина мчс
В результате ДТП на проспекте Космонавтов перевернулась пожарная машина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов пожарная машина попала в ДТП и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На Космонавтов произошло ДТП. В результате столкновения опрокинулась пожарная машина», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Авария произошла вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов пожарная машина попала в ДТП и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На Космонавтов произошло ДТП. В результате столкновения опрокинулась пожарная машина», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Авария произошла вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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