В результате ДТП на проспекте Космонавтов перевернулась пожарная машина (архивное фото)
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов пожарная машина попала в ДТП и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«На Космонавтов произошло ДТП. В результате столкновения опрокинулась пожарная машина», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Авария произошла вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.
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